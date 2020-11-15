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15.11.2020 12:30
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Дмитрия Хрусталева вывели из комы. «Состояние стабильное и опасность миновала»

Телеведущего Дмитрия Хрусталева, которого накануне госпитализировали в Сестрорецке, вывели из комы 15 ноября. Коронавирус у него не обнаружили.

Менеджер шоумена Анна Тригуб заявила, что его состояние стабильное и опасность миновала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пятый канал.

Дмитрия Хрусталева доставили в перепрофилированную под прием пациентов с коронавирусом больницу № 40 в Сестрорецке. Его помощница не стала ничего комментировать, пожелала корреспонденту издания «всего хорошего» и бросила трубку.

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Комментарии (5)

ppky0323
Неужели Новичок? не?
firma
В сороковой и от запоя помогут. Хорошая больница.
Wuhan Proletarian
Позитивная весть - треугольник будет, таки, выпит
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