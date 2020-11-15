Дмитрия Хрусталева вывели из комы. «Состояние стабильное и опасность миновала»

Телеведущего Дмитрия Хрусталева, которого накануне госпитализировали в Сестрорецке, вывели из комы 15 ноября. Коронавирус у него не обнаружили.



Менеджер шоумена Анна Тригуб заявила, что его состояние стабильное и опасность миновала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Пятый канал.

Дмитрия Хрусталева доставили в перепрофилированную под прием пациентов с коронавирусом больницу № 40 в Сестрорецке. Его помощница не стала ничего комментировать, пожелала корреспонденту издания «всего хорошего» и бросила трубку.

