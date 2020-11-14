«Стало плохо». Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталева в Петербурге

Информацию о госпитализации шоумена Дмитрия Хрусталева подтвердил его коллега, ведущий Первого канала Иван Ургант.



«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — ответил Ургант на вопрос ТАСС. Телеведущий также сообщил, что не обладает какой-то дополнительной информацией. Как только она у него появится, он пообещал донести ее до всех, кому это небезразлично.