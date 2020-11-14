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14.11.2020 18:22
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«Стало плохо». Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталева в Петербурге

Информацию о госпитализации шоумена Дмитрия Хрусталева подтвердил его коллега, ведущий Первого канала Иван Ургант.

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — ответил Ургант на вопрос ТАСС. Телеведущий также сообщил, что не обладает какой-то дополнительной информацией. Как только она у него появится, он пообещал донести ее до всех, кому это небезразлично.

Ранее со ссылкой на источник «Фонтанка» писала, что шоумена доставили в перепрофилированную под прием пациентов с коронавирусом больницу № 40 в Сестрорецке. Его помощница не стала ничего комментировать, пожелала корреспонденту издания «всего хорошего» и бросила трубку.

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Комментарии (2)

mallaga
40-я в Сестрорецке - не самый плохой вариант
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