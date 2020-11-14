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14.11.2020 17:45
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Шоумен Дмитрий Хрусталев госпитализирован в ковидную больницу Петербурга

Телеведущий Первого канала Дмитрий Хрусталев госпитализирован в одну из больниц Курортного района Петербурга. Она принимает коронавирусных пациентов.

О госпитализации Хрусталева в 40-ю больницу в Сестрорецке «Фонтанке» 14 ноября сообщили источники. В справочной больницы информацию не опровергли, но переадресовали со всеми вопросами к родственникам пациента. Не пожелала беседовать и его помощница, Анна Тригуб, чей контакт указан на странице телеведущего в Instagram. Девушка пожелала корреспонденту «всего хорошего» и бросила трубку.

В каком состоянии Хрусталев и что именно с ним произошло, неизвестно. 40-я больница принимает коронавирусных пациентов. К примеру, там лечился от COVID-19 глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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Комментарии (8)

Nafanka
Хрусталь - местный?! )))
agree1
Интересно, конечно, а кто это и где он шоуменит? И почему он не может заболеть? Здоровья всем.
Vikosa
Кто это вообще такой?
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