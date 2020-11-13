Полиция Монреаля проводит спецоперацию. СМИ сообщают о десятках захваченных злоумышленниками заложников
В канадском Морнеале правоохранители проводят спецоперацию, связанную с захватом заложников, сообщает 13 ноября местные СМИ.
По данным телеканала CBС, речь может идти о десятках взятых в заложники посетителей и сотрудников канадского офиса игровой студии Ubisoft. Спецоперация проходит на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Полиция просит обходить этот район города.
This is happening right now near @UbisoftMTL - @CBCMontreal @CBCTheNational @CTVMontreal @CTVNews @Global_Montreal @LP_LaPresse @LeDevoir pic.twitter.com/ZxiJrAkkbm— Paul Desbaillets (@pauldesbaillets) November 13, 2020
Пресса указывает на большое количество полицейских машин и сотрудников правоохранительных органов в районе происшествия. На место также прибыли броневики со спецназом.