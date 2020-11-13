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13.11.2020 23:06
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Полиция Монреаля проводит спецоперацию. СМИ сообщают о десятках захваченных злоумышленниками заложников

В канадском Морнеале правоохранители проводят спецоперацию, связанную с захватом заложников, сообщает 13 ноября местные СМИ.

По данным телеканала CBС, речь может идти о десятках взятых в заложники посетителей и сотрудников канадского офиса игровой студии Ubisoft. Спецоперация проходит на пересечении улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Полиция просит обходить этот район города.

Пресса указывает на большое количество полицейских машин и сотрудников правоохранительных органов в районе происшествия. На место также прибыли броневики со спецназом.

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