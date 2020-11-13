Путин одобрил. Сочинский «Сириус» должен стать федеральной территорией со следующего года

О сроках Владимир Путин распорядился на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» 13 ноября. Все решения, а речь в первую очередь идет о законопроекте, который внесен Государственную думу и может быть одобрен в первом чтении уже 18 ноября, должны быть приняты «своевременно» и вступить в силу после Нового года. «В связи с принятием новых решений по статусу «Сириуса» жду предложений по его дальнейшему развитию», — обратился Путин к участникам совещания.

Новый субъект — федеральная территория «Сириус» — появится в России уже в 2021 году. Путин одобрил и велел поторопиться.

Появление подобного субъекта предусмотрено поправленной минувшим летом Конституцией. У «Сируса» будут свои бюджет, председатель, границы и имущество. Сообщается, что от территории в Госдуму будет выбран депутат.

За основу взят детский центр для одаренных, созданный по инициативе Путина, можно назвать его градообразующим предприятием. Перейдет в распоряжение образования и сочинское олимпийское наследие, территория «Сириуса», — Имеретинская долина. Жители формально получат новую прописку. Подается «Сириус» в первую очередь как наукоград.

«Здесь, в Имеретинской долине, будут создаваться продукты, технические и другие решения, которых не существовало прежде, в полном смысле слова должна идти работа над проектами будущего, а значит, потребуются и регуляторные правила, правовая и нормативная база для изобретений и внедрения принципиально новых технологий и, конечно, эффективные механизмы управления, которые позволят принимать оперативные решения, реализовать проекты развития «Сириуса« и привлекать к участию в исследованиях вузы, научные центры, компании по всей стране», — рассказал свое видение президент.