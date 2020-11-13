«Русский народный Эдем»: Петр Шерешевский представит «Герб города Эн»
21 и 22 ноября Камерный театр Малыщицкого выпускает уже вторую премьеру в нынешнем сезоне. Спектакль «Герб города Эн» поставил главный режиссер театра Петр Шерешевский.
Автор пьесы — омский драматург и режиссер Светлана Баженова, ученица Николая Коляды и создательница омского Центра современной драматургии. Постановка была создана КТМ в рамках сезона современной драматургии, как и выпущенный в октябре спектакль «Дания тюрьма».
Молодая пара Лиза и Тошик снимает комнату у Торика, резчика по дереву, который выполняет важный заказ: герб города Эн. Эта работа захватила все внимание Торика и стала причиной его размолвки с женой Тамарой. Свою семейную жизнь до получения этого заказа Торик описывает Лизе как настоящий рай, «русский народный Эдем», отказаться от которого его вынудило стремление создать нечто большее, чем фигурки для саун и песочниц. У Лизы тоже не все благополучно, ее рай — жизнь в съемной комнате вдвоем с любимым человеком. Но ее возлюбленный Тошик хочет уехать из города Эн за более успешной жизнью, где для Лизы нет места.
В спектакле КТМ истории персонажей становятся поводом для разговора о творчестве, любви, долге и о том, где же все-таки скрывается смысл жизни. «Пьеса Светланы Баженовой – суть метафора, хоть и маскирует себя под частный случай. Захолустный Город Н – знак равенства – весь наш мир. Роль художника здесь сведена до анекдотического выстругивания Винни-Пухов и Микки-Маусов для детских площадок. И под этим сниженным углом зрения только острее становится вопрос, почему художник готов всем пожертвовать: семьей, любимыми, - ради своего художества? Почему так несчастны все, кто прикасается к нему? И с другой стороны, почему, несмотря на свой эгоизм, так притягателен он? Не потому ли, что художественное творчество – один из немногих путей на этой земле, позволяющий развивать свою душу и познавать самый «смысл жизни»», — считает Петр Шерешевский.
Начало в 19:00. (18+)
Алёна Палатченко