Смертность в Петербурге и Москве в первую волну коронавируса развивалась независимо от степени введенных для жителей и бизнеса ограничений. В более «репрессивной» столице горожане умирали с той же интенсивностью.



Показатель «общая смертность от всех причин» в период эпидемии изучили эксперты консалтинговой компании «Решение». Выводы они изложили в отчете «Пандемия COVID-19: оценка качества информации для принятия управленческих решений».

Скачок смертности в Москве достиг максимума в мае — на 58% больше по сравнению со средним значением за последние пять лет.