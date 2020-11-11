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11.11.2020 20:13
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Эксперты не нашли связи между ограничениями и скачками смертности в Петербурге и Москве

Смертность в Петербурге и Москве в первую волну коронавируса развивалась независимо от степени введенных для жителей и бизнеса ограничений. В более «репрессивной» столице горожане умирали с той же интенсивностью.

Показатель «общая смертность от всех причин» в период эпидемии изучили эксперты консалтинговой компании «Решение». Выводы они изложили в отчете «Пандемия COVID-19: оценка качества информации для принятия управленческих решений».

Скачок смертности в Москве достиг максимума в мае — на 58% больше по сравнению со средним значением за последние пять лет.

Фото: компания «Решение»

В Санкт-Петербурге скачок смертности начался в мае и достиг 51-процентного максимума в июне, говорится в отчете «Решения».

Фото: компания «Решение»

«По продолжительности скачки близки в Москве и Петербурге. Существенно более строгие карантинные мероприятия в столице никак не отразились в различиях показателей общей смертности», — пришли к выводу аналитики.

Весной 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин ввел тотальную самоизоляцию и санкционировал цифровую слежку за горожанами. В столице раньше ввели масочно-перчаточный режим и перевели работников на удалёнку. Закрытие бизнеса также было более масштабным.

Во вторую волну коронавируса Смольный продолжает следовать московскому примеру. 11 ноября в Петербурге ввели новую порцию ограничений до 15 января. В Москве правила жизни ужесточили накануне.

Детальнее ознакомиться с отчетом компании «Решение» можно в материале «Фонтанки» «Пальцем в небо, или Эмпирическая методология коронавируса».

Фото: компания «Решение»
Фото: компания «Решение»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Alex001
Внезапненько.
Чисто умозрительно с т.з. обывателя было видно чуть ли не с самого начала.
Но хорошо, что наконец-то на уровне экспертного мнения.
bluxer
Гыгы. Третья волна будет в три раза сильнее.
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