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10.11.2020 17:45
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Где жестче. Чем отличаются коронавирусные режимы Москвы и Петербурга

Власти ожидают пока только ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как в Первопрестольной и городе на Неве реагируют на это — «Фонтанка» собрала актуальные ограничения в обеих столицах. Сравните.

Фото: коллаж / «Фонтанка.ру»

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября утвердил большую порцию новых коронавирусных запретов, которые будут действовать до 15 января, новогодние гулянья уже отменены. Ужесточить режим на днях обещает и губернатор Петербурга Александр Беглов.

По данным оперативного штаба 10 ноября, в Москве за сутки выявлено 5902 (накануне — 6897), а в Петербурге — 1485 (накануне 1403) новых случаев.

Что ЗАПРЕЩЕНО в Москве (с учетом изменений, которые вступят в силу 13 ноября)

  • обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах, в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях с 23.00 до 6.00 (исключение — работа навынос и на доставку);
  • работа лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, а также игровых комнат и уголков в магазинах и кафе;
  • проведение культурных, выставочных, развлекательных и просветительских мероприятий с участием зрителей (исключение — официальные мероприятия, массовые физкультурные и спортивные события с участием зрителей — при наличии разрешения от столичных властей Роспотребнадзора);
  • курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
  • очное обучение 6–11-х классов; очное обучение в вузах и колледжах, причем им рекомендован домашний режим и блокированы проездные;
  • проведение публичных мероприятий.
  • число зрителей в кино, театрах и концертах более 25% вместимости зала.

Прочие ограничения:

обязательная изоляция 65 + и людей с хроническими заболеваниями; работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников (включая людей старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями).

Что ЗАПРЕЩЕНО в Петербурге (с учетом изменений, вступивших в силу с 9 ноября)

— работа фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС);

— работа общепита с 23:00 до 06:00 (исключения — точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, работа на доставку и навынос);

— оказание развлекательных услуг в общепите; работа специализированных кальянных, продажа и употребление кальянов в иных заведениях;

— работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите);

— проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек внутри помещений (ограничение не действует для организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций).

— проведение публичных мероприятий.

Прочие ограничения:

  • оказание услуг дополнительного образования в государственных организациях возможно только дистанционно;
  • органы исполнительной власти должны перевести 30% сотрудников на удалёнку,
  • торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находятся не более 20 человек.

Какие еще меры могут ввести в Петербурге?

  • обязательное дистанционное обучение для 5–11-х классов;
  • обязательная изоляция для тех, кто старше 65 лет, и людей с хроническими заболеваниями
Фото: коллаж / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Савва Морозов
беглов, город надо закрывать давно, а не только едо-помойки.
Serg_I
Меня уже утомила защита от вируса, когда уже будет нападение на вирус? В виде периодической уборки, аэрозольной и ультрафиолетовой обработки транспортных средств и общественных помещений, обеззараживание воздуха в системах вентиляции и прочее?
Пока что вижу только стыдливое упрятывание проблемы за тряпочку на лице
olla
как достали вы , ковидобесы из секты свидетелей короновируса" ))
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