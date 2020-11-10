Где жестче. Чем отличаются коронавирусные режимы Москвы и Петербурга

Что ЗАПРЕЩЕНО в Москве (с учетом изменений, которые вступят в силу 13 ноября)

По данным оперативного штаба 10 ноября, в Москве за сутки выявлено 5902 (накануне — 6897), а в Петербурге — 1485 (накануне 1403) новых случаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября утвердил большую порцию новых коронавирусных запретов , которые будут действовать до 15 января, н овогодние гулянья уже отменены. Ужесточить режим на днях обещает и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Прочие ограничения:



обязательная изоляция 65 + и людей с хроническими заболеваниями; работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников (включая людей старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями).



Что ЗАПРЕЩЕНО в Петербурге (с учетом изменений, вступивших в силу с 9 ноября)



— работа фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС);

— работа общепита с 23:00 до 06:00 (исключения — точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, работа на доставку и навынос);

— оказание развлекательных услуг в общепите; работа специализированных кальянных, продажа и употребление кальянов в иных заведениях;

— работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите);

— проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек внутри помещений (ограничение не действует для организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций).

— проведение публичных мероприятий.

