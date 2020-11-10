Где жестче. Чем отличаются коронавирусные режимы Москвы и Петербурга
Власти ожидают пока только ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как в Первопрестольной и городе на Неве реагируют на это — «Фонтанка» собрала актуальные ограничения в обеих столицах. Сравните.
Мэр Москвы Сергей Собянин 10 ноября утвердил большую порцию новых коронавирусных запретов, которые будут действовать до 15 января, новогодние гулянья уже отменены. Ужесточить режим на днях обещает и губернатор Петербурга Александр Беглов.
По данным оперативного штаба 10 ноября, в Москве за сутки выявлено 5902 (накануне — 6897), а в Петербурге — 1485 (накануне 1403) новых случаев.
Что ЗАПРЕЩЕНО в Москве (с учетом изменений, которые вступят в силу 13 ноября)
- обслуживание посетителей в ресторанах, кафе, барах, в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях с 23.00 до 6.00 (исключение — работа навынос и на доставку);
- работа лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, а также игровых комнат и уголков в магазинах и кафе;
- проведение культурных, выставочных, развлекательных и просветительских мероприятий с участием зрителей (исключение — официальные мероприятия, массовые физкультурные и спортивные события с участием зрителей — при наличии разрешения от столичных властей Роспотребнадзора);
- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
- очное обучение 6–11-х классов; очное обучение в вузах и колледжах, причем им рекомендован домашний режим и блокированы проездные;
- проведение публичных мероприятий.
- число зрителей в кино, театрах и концертах более 25% вместимости зала.
Прочие ограничения:
обязательная изоляция 65 + и людей с хроническими заболеваниями; работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% работников (включая людей старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями).
Что ЗАПРЕЩЕНО в Петербурге (с учетом изменений, вступивших в силу с 9 ноября)
— работа фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС);
— работа общепита с 23:00 до 06:00 (исключения — точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, работа на доставку и навынос);
— оказание развлекательных услуг в общепите; работа специализированных кальянных, продажа и употребление кальянов в иных заведениях;
— работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите);
— проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек внутри помещений (ограничение не действует для организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций).
— проведение публичных мероприятий.
Прочие ограничения:
- оказание услуг дополнительного образования в государственных организациях возможно только дистанционно;
- органы исполнительной власти должны перевести 30% сотрудников на удалёнку,
- торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находятся не более 20 человек.
Какие еще меры могут ввести в Петербурге?
- обязательное дистанционное обучение для 5–11-х классов;
- обязательная изоляция для тех, кто старше 65 лет, и людей с хроническими заболеваниями