FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 11:59
2
Печать

Умер петербургский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Прощаться с ним не будут из-за коронавируса

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию на коньках Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года в ночь с 9 на 10 ноября в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе комитета по спорту и физической культуре города, в связи с эпидемиологической ситуацией церемония прощания с Москвиным проводиться не будет.

Фото: комитет по физической культуре и спорту

Игорь Москвин — советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР. Знаменосец олимпийской команды СССР на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр (1964 год).

Воспитал таких спортсменов, как свою жену Тамару Москвину (пятикратная чемпионка СССР и выдающийся тренер), Игоря Бобрина (чемпион Европы 1981 года), Юрия Овчинникова (чемпион СССР и бронзовый призёр чемпионата Европы 1975 года), Владимира Котина (четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы, впоследствии тренер) и многих других.

Фото: комитет по физической культуре и спорту

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

169038702
Соболезнования Тамаре Николаевне
dedmoroz_5e4d8827384c2
Утрата большая для города и для страны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний