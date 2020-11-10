Умер петербургский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Прощаться с ним не будут из-за коронавируса
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию на коньках Игорь Москвин скончался в возрасте 91 года в ночь с 9 на 10 ноября в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе комитета по спорту и физической культуре города, в связи с эпидемиологической ситуацией церемония прощания с Москвиным проводиться не будет.
Игорь Москвин — советский и российский тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР. Знаменосец олимпийской команды СССР на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр (1964 год).
Воспитал таких спортсменов, как свою жену Тамару Москвину (пятикратная чемпионка СССР и выдающийся тренер), Игоря Бобрина (чемпион Европы 1981 года), Юрия Овчинникова (чемпион СССР и бронзовый призёр чемпионата Европы 1975 года), Владимира Котина (четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы, впоследствии тренер) и многих других.