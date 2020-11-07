КГИОП тоже видит трещины на доме Чубакова, по соседству с которым строится новый ЖК. Комитет обратился в район и ГЖИ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выявил трещины в ходе контроля за состоянием дома Чубакова на 11-й линии В.О. Мероприятия по его сохранности сейчас рассматриваются.



Как рассказали в КГИОП 7 ноября, комитет направил обращения в ГЖИ, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, на рассмотрении комитета находится проект мероприятий по обеспечению сохранности дома Чубакова при проведении строительных работ на соседнем участке. Его уже направляли в КГИОП, однако были внесены замечания, так что документ рассматривается повторно. В частности, предполагается устройство ограждающей конструкции котлована в виде «стены в грунте», а также усиление основания фундамента стены дома Чубакова.