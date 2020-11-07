КГИОП тоже видит трещины на доме Чубакова, по соседству с которым строится новый ЖК. Комитет обратился в район и ГЖИ
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выявил трещины в ходе контроля за состоянием дома Чубакова на 11-й линии В.О. Мероприятия по его сохранности сейчас рассматриваются.
Как рассказали в КГИОП 7 ноября, комитет направил обращения в ГЖИ, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, на рассмотрении комитета находится проект мероприятий по обеспечению сохранности дома Чубакова при проведении строительных работ на соседнем участке. Его уже направляли в КГИОП, однако были внесены замечания, так что документ рассматривается повторно. В частности, предполагается устройство ограждающей конструкции котлована в виде «стены в грунте», а также усиление основания фундамента стены дома Чубакова.
В КГИОП также пояснили, что в июне выдано разрешение исследования для разработки проекта на реставрацию и ремонт фасадов дома Чубакова. Он включён в перечень 255 жилых домов, которые одновременно являются объектами культурного наследия и реставрировать фасады которых будут по программе КГИОП.
О том, что по стенам пошли трещины, «Фонтанке» сообщили жильцы дома 58 по 11-й линии Васильевского острова. Это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Незадолго до этого на соседнем участке началось строительство ЖК бизнес-класса «Сердце острова».