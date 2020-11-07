На Васильевском острове по дому начала XX века поползли трещины. Рядом началось строительство ЖК бизнес-класса
Жители дома 58 по 11-й линии Васильевского острова обнаружили свежие трещины в стенах после того, как по соседству начали строить новый жилой комплекс. Дом находится в перечне ценных объектов КГИОП.
О том, что стены утратили цельность, «Фонтанке» 7 ноября рассказали сами жильцы. По их словам, трещины свежие; управляющая компания уже установила маячки, чтобы отслеживать динамику.
По данным «Фонтанки», встревоженные собственники квартир уже провели собрание 5 ноября и составили письмо на имя губернатора, к нему присоединились также жители дома 52. Проблемы они связывают с началом строительства ЖК «Сердце острова» прямо по соседству. По их словам, помимо трещин замечен перекос дверных проемов. «Фонтанка» запросила реакцию у КГИОП и районной администрации; на момент публикации информация оттуда не пришла.
Здание по адресу: 11-я линия, д. 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».
Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., д. 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.