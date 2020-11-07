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07.11.2020 15:36
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На Васильевском острове по дому начала XX века поползли трещины. Рядом началось строительство ЖК бизнес-класса

Жители дома 58 по 11-й линии Васильевского острова обнаружили свежие трещины в стенах после того, как по соседству начали строить новый жилой комплекс. Дом находится в перечне ценных объектов КГИОП.

О том, что стены утратили цельность, «Фонтанке» 7 ноября рассказали сами жильцы. По их словам, трещины свежие; управляющая компания уже установила маячки, чтобы отслеживать динамику.

автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел
автор фото читатель «Фонтанки» Павел

По данным «Фонтанки», встревоженные собственники квартир уже провели собрание 5 ноября и составили письмо на имя губернатора, к нему присоединились также жители дома 52. Проблемы они связывают с началом строительства ЖК «Сердце острова» прямо по соседству. По их словам, помимо трещин замечен перекос дверных проемов. «Фонтанка» запросила реакцию у КГИОП и районной администрации; на момент публикации информация оттуда не пришла.

Здание по адресу: 11-я линия, д. 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., д. 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

kerkir
И чего хотят добиться жильцы? Разрешение на строительство ЖК получено? Получено. Всё, никто ни о чём разговаривать не будет. КГИОП ничего в данной ситуации поделать не сможет. Так что, ну что тут сказать - не повезло собственникам квартир...
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