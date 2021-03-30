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Трещины дома Чубакова в Петербурге доползли до МВД. Смольный попросил помощи у полиции, чтобы прекратить соседнюю стройку

КГИОП обратился в полицию, чтобы остановить стройку у дома Чубакова, по которому поползли трещины

КГИОП Петербурга убедился, что застройщик продолжает строительные работы на 11-й линии Васильевского острова рядом с домом Чубакова, несмотря на запретительное предписание комитета.

Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП 30 марта, накануне прошло «повторное мероприятие по систематическому наблюдению, в ходе которого установлен факт продолжения работ на участке». В связи с этим комитет обратился в УМВД России по Василеостровскому району «с просьбой оказать содействие в приостановке работ, осуществить выезд на участок, по результатам которого уведомить КГИОП».

Напомним, 29 марта жители дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова снова пожаловались на стройку у них под окнами, несмотря на то что КГИОП выдал предписание о ее приостановке. В историческим здании обнаружились трещины, появление которых они связывают с возведением жилого комплекса на соседнем участке. В отделе продаж этого ЖК «Фонтанке» сообщили, что действительно не останавливали работы.

Первые повреждения на доме Чубакова были замечены в прошлом году, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. КГИОП направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, комитет попросил Госстройнадзор обязать застройщика обследовать несущие конструкции в зоне образования повреждений. В марте 2021-го жители сообщили, что заметили еще один разлом на фасаде исторического здания.

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В. О., 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В. О.

Дом Чубакова включен в перечень 255 многоквартирных домов, реставрация лицевых и дворовых фасадов которых будет проводиться по программе КГИОП. В июне 2020 года КГИОП выдал разрешение на проведение комплексных исследований в рамках разработки проектной документации на реставрацию и ремонт фасадов.

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Комментарии (3)

Engels
Правильно лучше жить в старом доме, дрожа что рухнет от чиха на верхнем этаже))
vic_5e4cd1938d1a8
Хочется увидеть новости, что нарушевших закон застройщиков силовым методом выкидывают со стройплощадки, а потом застройщик приводит окружающую территорию и пострадавшие объекты в первоначальный вид.
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