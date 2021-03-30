Трещины дома Чубакова в Петербурге доползли до МВД. Смольный попросил помощи у полиции, чтобы прекратить соседнюю стройку

Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП 30 марта, накануне прошло «повторное мероприятие по систематическому наблюдению, в ходе которого установлен факт продолжения работ на участке». В связи с этим комитет обратился в УМВД России по Василеостровскому району «с просьбой оказать содействие в приостановке работ, осуществить выезд на участок, по результатам которого уведомить КГИОП».



Напомним, 29 марта жители дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова снова пожаловались на стройку у них под окнами, несмотря на то что КГИОП выдал предписание о ее приостановке. В историческим здании обнаружились трещины, появление которых они связывают с возведением жилого комплекса на соседнем участке. В отделе продаж этого ЖК «Фонтанке» сообщили, что действительно не останавливали работы.