Дом Чубакова на Васильевском острове продолжает покрываться трещинами, пока рядом ведется стройка. По словам жильцов, свежий разлом на днях появился на фасаде. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) «Фонтанке» 17 марта сообщили, что планируют привлекать виновных лиц к ответственности.



Первые трещины появились на здании в ноябре, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. По крайней мере некоторые из них с тех пор, однако, отвалились. Читатели зафиксировали на видео, как сотрудник УК приклеивает табличку обратно. По словам жителей, на днях треснул фасад здания; многочисленные повреждения они также наблюдают в парадных.