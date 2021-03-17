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Жители дома Чубакова на Васильевском жалуются на новые трещины. КГИОП уже несколько месяцев в курсе, но стройка по соседству продолжается

Дом Чубакова на Васильевском острове продолжает покрываться трещинами, пока рядом ведется стройка. По словам жильцов, свежий разлом на днях появился на фасаде. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) «Фонтанке» 17 марта сообщили, что планируют привлекать виновных лиц к ответственности.

Первые трещины появились на здании в ноябре, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. По крайней мере некоторые из них с тех пор, однако, отвалились. Читатели зафиксировали на видео, как сотрудник УК приклеивает табличку обратно. По словам жителей, на днях треснул фасад здания; многочисленные повреждения они также наблюдают в парадных.

читательница «Фонтанки» Зарина

Ранее КГИОП отмечал, что направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, на рассмотрении комитета находился проект мероприятий по обеспечению сохранности дома Чубакова при проведении строительных работ на соседнем участке. В ведомстве «Фонтанке» 17 марта сообщили, что новую трещину на лицевом фасаде зафиксировали 12 ноября и направляли обращение в службу Госстройнадзора, чтобы те обязали застройщика обследовать несущие конструкции в доме Чубакова, в зоне образования повреждений. Кроме того, ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й» КГИОП попросил предоставить отчет по результатам мониторинга.

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Жители дома ранее и сами обратились в Госстройнадзор — как следует из ответа ведомства от 10 марта, в феврале по результатам мониторинга суммарные значения осадок зданий и сооружений, окружающих стройку, не превышали сверхнормативных показателей.

«12 и 15 марта 2021 года сотрудниками КГИОП проведено систематическое наблюдение за соблюдением обязательных требований на объекте. Комитетом будут приниматься меры, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — добавили в КГИОП. Там также отметили, что откорректированный раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» застройщик им так и не представил.

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.

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Комментарии (2)

Nafanka
"Наказание невиновных, награждение непричастных"(с)? ))) Вангую, найдут виноватых, тьфу, козлов отпущения в виде жильцов, чтоб у уважаемых людей под ногами не мешались и не мешали деньгу зарабатывать... ))) Ну а чЁ?! Вполне себе демократичненько и капиталистически... ))) Какие тут Марксовы 500%, тут на кону 10 000%, можно и дом случАем уронить с жильцами внутри... )))
WuhanRockCafe
Знатно занесли бабла в КГИОПа,
А жильцам вот-вот и жопа.
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