Дом Чубакова на Васильевском острове продолжает покрываться трещинами, пока рядом ведется стройка. По словам жильцов, свежий разлом на днях появился на фасаде. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) «Фонтанке» 17 марта сообщили, что планируют привлекать виновных лиц к ответственности.
Первые трещины появились на здании в ноябре, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. По крайней мере некоторые из них с тех пор, однако, отвалились. Читатели зафиксировали на видео, как сотрудник УК приклеивает табличку обратно. По словам жителей, на днях треснул фасад здания; многочисленные повреждения они также наблюдают в парадных.
читательница «Фонтанки» Зарина
Ранее КГИОП отмечал, что направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, на рассмотрении комитета находился проект мероприятий по обеспечению сохранности дома Чубакова при проведении строительных работ на соседнем участке. В ведомстве «Фонтанке» 17 марта сообщили, что новую трещину на лицевом фасаде зафиксировали 12 ноября и направляли обращение в службу Госстройнадзора, чтобы те обязали застройщика обследовать несущие конструкции в доме Чубакова, в зоне образования повреждений. Кроме того, ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й» КГИОП попросил предоставить отчет по результатам мониторинга.
Жители дома ранее и сами обратились в Госстройнадзор — как следует из ответа ведомства от 10 марта, в феврале по результатам мониторинга суммарные значения осадок зданий и сооружений, окружающих стройку, не превышали сверхнормативных показателей.
«12 и 15 марта 2021 года сотрудниками КГИОП проведено систематическое наблюдение за соблюдением обязательных требований на объекте. Комитетом будут приниматься меры, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — добавили в КГИОП. Там также отметили, что откорректированный раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» застройщик им так и не представил.