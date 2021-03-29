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КГИОП не докричался до 11-й линии В.О. Стройка у дома Чубакова продолжается, несмотря на предписание комитета

Жители потрескавшегося дома на Васильевском острове в Петербурге снова пожаловались на стройку под окнами.

Строительные работы на 11-й линии Васильевского острова в Петербурге продолжаются, хотя КГИОП направил застройщику недвусмысленное предписание. Жители соседнего исторического здания по весне подсчитывают новые трещины.

О том, что активность строителей не зависит от чиновников, «Фонтанке» 29 марта рассказали жители окрестных домов. Звуковое сопровождение на видео не оставляет сомнений.

Читатель «Фонтанки»

Более тихое любительское кино, но с тем же составом участников выложено 29 марта на YouTube.

Проектом занимается группа компаний Sun Development. По указанному на сайте телефону петербургского офиса никто не ответил. Зато в офисе продаж корреспондента, судя по всему, приняли за встревоженного судьбой проекта потенциального покупателя и со смехом успокоили: «Мы ни на секунду не останавливали строительство». «Фонтанка» обратилась за комментарием в КГИОП, там обещали дать его в ближайшее время.

Комитет выдал предписание о приостановке строительства на 11-й линии Васильевского острова в связи с тем, что у застройщика — ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й» — нет согласованных КГИОП разделов документации об обеспечении сохранности соседнего дома Чубакова. Первые повреждения на нем были замечены в прошлом году, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. КГИОП направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, комитет попросил Госстройнадзор обязать застройщика обследовать несущие конструкции в зоне образования повреждений. В марте 2021-го жители сообщили, что заметили еще один разлом на фасаде исторического здания.

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.

Дом Чубакова включен в перечень 255 многоквартирных домов, реставрация лицевых и дворовых фасадов который будет проводиться по программе КГИОП. В июне 2020 года КГИОП выдал разрешение на проведение комплексных исследований в рамках разработки проектной документации на реставрацию и ремонт фасадов.

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Комментарии (3)

Danik
Ларек по распрдаже города не интересуется мнением горожан! Бабло не пахнет, а растет!
AL-IK
"КГИОП направил застройщику недвусмысленное предписание"...
-вертел застройщик на... все их предписания
Старший Плиний
На предыдущего бакинского усача тоже все плевать хотели- никто его запреты о сносе исторических зданий не слушал.
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