Строительные работы на 11-й линии Васильевского острова в Петербурге продолжаются, хотя КГИОП направил застройщику недвусмысленное предписание. Жители соседнего исторического здания по весне подсчитывают новые трещины.
О том, что активность строителей не зависит от чиновников, «Фонтанке» 29 марта рассказали жители окрестных домов. Звуковое сопровождение на видео не оставляет сомнений.
Читатель «Фонтанки»
Более тихое любительское кино, но с тем же составом участников выложено 29 марта на YouTube.
Проектом занимается группа компаний Sun Development. По указанному на сайте телефону петербургского офиса никто не ответил. Зато в офисе продаж корреспондента, судя по всему, приняли за встревоженного судьбой проекта потенциального покупателя и со смехом успокоили: «Мы ни на секунду не останавливали строительство». «Фонтанка» обратилась за комментарием в КГИОП, там обещали дать его в ближайшее время.
Комитет выдал предписание о приостановке строительства на 11-й линии Васильевского острова в связи с тем, что у застройщика — ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й» — нет согласованных КГИОП разделов документации об обеспечении сохранности соседнего дома Чубакова. Первые повреждения на нем были замечены в прошлом году, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. КГИОП направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, комитет попросил Госстройнадзор обязать застройщика обследовать несущие конструкции в зоне образования повреждений. В марте 2021-го жители сообщили, что заметили еще один разлом на фасаде исторического здания.