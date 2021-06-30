Фото: Доходный дом К. Г. Чубакова (начало) на Citywalls.ru Поделиться Поделиться







Утром 29 июня в квартире дома Чубакова на Васильевском острове рухнул кусок штукатурки с потолка и просел пол. В администрации считают, что это не связанно с ведущейся по соседству стройкой элитного ЖК, а только с отсутствием своевременного ремонта и тем, что сосед снизу несогласованно поломал перегородки.

Раннее утро в квартире дома 58 на 11-й линии Васильевского острова началось с грохота — на площади в два квадратных метра обвалилась штукатурка на кухне. В этот момент в помещении никого не было. Жильцы вызвали МЧС, полицию, на место прибыли сотрудники районной администрации, управляющей компании и застройщика. Вечером та же компания собралась снова — после того как жильцы заметили, что начал проваливаться пол. Обитателей на пару часов эвакуировали, оставшуюся штукатурку в квартире сбили и начали устанавливать подпорку в квартире. Ночевали жители дома уже в своих постелях, уехала только одна семья.



«Было две заявки. Одна утром, где якобы обвалилась штукатурка над кухней коммунальной квартиры. Выезжали туда специалисты, комиссионно обследовали. Там штукатурка, которая обвалилась, кусочки штукатурки, это результат того, что было затопление. Там давние следы потеков», — рассказал «Фонтанке» глава Василеостровского района Эдуард Ильин.

Он добавил, что в квартире этажом ниже «идет серьезный ремонт», причем незаконный. «Снесены все перегородки. И собственник этой квартиры, не согласовав проект перепланировки, устраивает ремонт квартиры. Там да, есть серьезные моменты, что может обрушиться пол. Выезжали туда сотрудники МЧС, посмотрели все», — добавил чиновник.

Ильин добавил, что «комиссионно принято решение, что угрозы для жизни на сегодняшний момент нет». Собственник получит предостережение. «Если он не согласует проект и не восстановит заново то, что там было, естественно, будем обращаться в суд. Управляющая компания не предполагала даже, что собственник там делает такой ремонт. Никакие проекты не согласовывались, документы на межведомственную комиссию не предоставлялись», — подчеркнул он.



По словам обитательницы дома Александры, сосед начал ремонт порядка месяца назад, но кто он — жильцы не знают, а рабочие не пускают в квартиру обеспокоенных людей, туда удалось проникнуть только в компании участкового. По словам очевидцев, после обрушения потолка и приезда полиции один из рабочих решил оперативно покинуть место событий. Через остальных ремонтников собственнику передали, что в квартире работает комиссия.



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Согласно выписке из Росреестра от 30 июня, 90-метровая квартира в неравномерных долях принадлежит пятерым людям, которые зарегистрировали право собственности в конце 2020 — начале 2021 года.

Доходный дом К. Г. Чубакова — памятник регионального значения авторства архитектора Михаила Еремеева и образец модерна — начал «светиться» в городских новостях с осени 2020 года. Тогда жильцы запечатлели свежие трещины, которые поползли по стенам парадной, а управляющая компания установила на них маячки — отслеживать динамику.

Обитатели памятника видели причину своих бед в начавшейся под боком стройке элитного жилого комплекса Monodon Line, реализацией занимается Sun Development Кирилла Вязавского. Предыдущее название ЖК — «Сердце острова», и летом 2020 года проект сменил хозяина, ранее он принадлежал совладельцу «Адаманта» Евгению Гуревичу. Кстати, мнения жителей дома и администрации о причинах ухудшения состояния дома разнятся до сих пор. Последние события со стройкой под боком никак не связаны, заверил Ильин.



В марте 2021 года здание «украсили» новые трещины, а комитет по охране памятников (КГИОП) потребовал приостановить стройку. Убедившись, что это требование было проигнорировано, чиновники обратились в полицию. В мае на стройплощадку снова вернулась техника. Хотя ранее по итогу заседания профильных инстанций от застройщика потребовали притормозить, пока не будет согласован отредактированный раздел проектной документации о сохранении объектов культурного наследия. Кроме того, застройщик пообещал отремонтировать места общего пользования в доме и составить акты состояния квартир. До возобновления стройки компания должна провести усиление грунта под примыкающей к площадке стеной.

В июне тему состояния дома Чубакова подняли уже в Мариинском дворце. Парламент поддержал запрос Алексея Ковалева к губернатору Александру Беглову. В обращении депутат указал, что застройщик изменил проектные решения по сохранению памятника, однако в строительном блоке Смольного не видят связи между стройкой «элитки» и бедами более чем столетнего здания, а считают, что виной всему «две аварии на водопроводе, которые фиксировались ГУП « Водоканал». В эту версию не верят ни жители, которые помнят сами аварии и утверждают, что они носили локальный характер, ни автор запроса, который уточнил, что чиновники не привели подробностей аварии и не доказали, что аварии и трещины имеют связь.



Губернатор 18 июня в своем ответе со ссылкой на ГБУ «Центр экспертно-технического заключения» выразил солидарность с позицией администрации, что «полученные дополнительные осадки дома в большей степени обусловлены техногенными факторами (аварии на трубопроводе) и не связаны с выполнением работ на строительной площадке. Это же предприятие взяло на себя ответственность утверждать, что категория технического состояния дома, по данным на май, не изменилась по сравнению с 2016 годом.

Интересно, что мнения градоначальника и непосредственно Водоканала разнятся. Беглов со ссылкой на выводы все того же ЦЭТЗ пишет, что в результате прорывов сетей, произошедших в январе-феврале, и длительных протечек до их обнаружения и устранения в феврале и марте «происходило замачивание грунтов в сторону стены дома, смежной со строительной площадкой». А также что уровень подземных вод в апреле находится ниже подошвы фундамента, что якобы и вызвало осадки.

А в письме Водоканала в адрес замглавы комитета по энергетике (документ Ковалев предоставил в распоряжение редакции) от 1 июня говорится, что участок водопроводной сети, на котором произошли технологические нарушения, проходит в тротуаре через огражденную территорию строительной площадки рядом с домом Чубакова. А также что во время технологических нарушений подтоплений фундамента, подвальных помещений и улицы не зафиксировано, а отвод воды осуществлялся в ливневую канализацию. Возможной причиной этих нарушений в письме называется подвижка грунта в результате внешних воздействий при выполнении работ.



Недостаточными меры по сохранению соседнего памятника по итогам изучения документации сочли в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Там не исключают самопроизвольного обрушения дома в ходе строительных работ на соседнем участке.

В комитете по охране памятников Смольного знают о падении штукатурки, и ведомство направило обращение в Госстройнадзор с просьбой приостановить производство работ на земельном участке по адресу: 11-я линия В.О., д. 56, до выяснения причин нарушения целостности объекта культурного наследия и принятия мер.

Застройщик на месте отказался прокомментировать ситуацию (просьба была передана через жителя по телефону) и не ответил на письмо редакции.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

