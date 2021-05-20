Тяжёлая техника вернулась на скандальную стройку у дома К. Г. Чубакова на Васильевском острове. О возобновлении её работы на стройплощадке ЖК Monodom Line 20 мая «Фонтанке» сообщили жители соседнего дома. По словам очевидцев, из-за работы техники в доме «шум и вибрация».

автор видео читатель «Фонтанки» Вадим

Застройщиком объекта является ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й», аффилированное со структурой Кирилла Вязовского Sun Development, которая позиционируется как брокер и консультант по продажам и маркетингу.

Редакция «Фонтанки» попыталась обратиться за комментарием к Sun Development, но на звонок по номеру телефона, опубликованному на сайте ЖК Monodom Line, никто так и не ответил. Запрос, отправленный на электронную почту с того же сайта, автоматически вернулся без ответа.

