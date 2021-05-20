Тяжёлая техника вернулась на скандальную стройку у дома К. Г. Чубакова на Васильевском острове. О возобновлении её работы на стройплощадке ЖК Monodom Line 20 мая «Фонтанке» сообщили жители соседнего дома. По словам очевидцев, из-за работы техники в доме «шум и вибрация».
автор видео читатель «Фонтанки» Вадим
Застройщиком объекта является ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й», аффилированное со структурой Кирилла Вязовского Sun Development, которая позиционируется как брокер и консультант по продажам и маркетингу.
Редакция «Фонтанки» попыталась обратиться за комментарием к Sun Development, но на звонок по номеру телефона, опубликованному на сайте ЖК Monodom Line, никто так и не ответил. Запрос, отправленный на электронную почту с того же сайта, автоматически вернулся без ответа.
Напомним, после жалоб жильцов соседнего с домом Чубакова осенью прошлого года строительство остановил своим предписанием комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Из-за строительства по соседству в историческом здании появились трещины. Чиновники потребовали у застройщика провести осмотр несущих конструкций пострадавшего здания, предусмотреть в проектной декларации «мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «дом К. Г. Чубакова».
В марте появилась первая информация о возобновлении работ на площадке. «Фонтанка» подробно рассказывала о злоключениях жителей соседнего дома и предпринимаемых КГИОП попытках остановить стройку с помощью полиции.
Очевидцы возобновления строительных работ, по их словам, обратились в КГИОП, где им сообщили, что согласования для начала стройки не давали, поблагодарили за информацию и обещали организовать проверку. «Фонтанке» в комитете оперативно на запрос ответить не смогли, но обещали предоставить подробную информацию позднее. Редакция продолжит следить за скандальной стройплощадкой и сообщит читателям о позиции комитета по охране памятников.