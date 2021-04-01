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«Деформации не превышают допустимых нормативов». Госстройнадзор напомнил застройщику о ремонте Дома Чубакова и попросил повременить с работами

Стройка у пошедшего трещинами Дома Чубакова в Петербурге приостановлена

Надзорный орган обратил внимание на трещины, которые появились на Доме Чубакова, рядом с которым возводят новый многоэтажный дом. Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» будет откорректирован. Пока его не согласуют, стройка должна быть приостановлена. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

«Центр экспертно-технического сопровождения провел анализ правильности и полноты геотехнического мониторинга за окружающей застройкой, который выполняет ООО «Центр геотехнического мониторинга», и установил, что наблюдения измерения осадок и кренов, раскрытия трещин на зданиях вблизи нового строительства достоверны. Деформации охраняемых объектов не превышают допустимых нормативов. При проведении данных наблюдений необходимо дополнительно контролировать уровень подземных вод при помощи специализированного оборудования», — говорится в сообщении.

Проведя расширенное заседание с участием представителей профильных ведомств и жителей, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев осмотрел и сам памятник архитектуры, и стройку вокруг него, констатировав, что работы приостановлены. КГИОП, администрация Василеостровского района, Государственная жилищная инспекция, «Центр экспертно-технического сопровождения», а также представители застройщика ООО СЗ «Дом на 11-й» и управляющей компании договорились, что будут контролировать процесс строительства жилого дома вблизи памятника архитектуры и снижать негативное воздействие строительных работ на окружающую застройку.

«Дом на 11-й» получил от КГИОП требование приостановить работы по возведению многоквартирного дома на 11-й линии В. О., 58, до согласования откорректированного раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия».

«Болдырев предостерег застройщика от нарушения данного предписания и дал поручение предоставить всю необходимую информацию управляющей компании и жителям для выполнения гарантийных обязательств по ремонту мест общего пользования и иных помещений в памятнике архитектуры», — отметили в Смольном.

Первые повреждения на доме Чубакова были замечены в прошлом году, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. КГИОП направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, комитет попросил Госстройнадзор обязать застройщика обследовать несущие конструкции в зоне образования повреждений. В марте 2021-го жители сообщили, что заметили еще один разлом на фасаде исторического здания. 29 марта жители дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова снова пожаловались на стройку у них под окнами, несмотря на то что КГИОП выдал предписание о ее приостановке. Комитет обратился в УМВД.

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В. О., 58, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В. О.

Дом Чубакова включен в перечень 255 многоквартирных домов, реставрация лицевых и дворовых фасадов которых будет проводиться по программе КГИОП. В июне 2020 года КГИОП выдал разрешение на проведение комплексных исследований в рамках разработки проектной документации на реставрацию и ремонт фасадов.

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