«Деформации не превышают допустимых нормативов». Госстройнадзор напомнил застройщику о ремонте Дома Чубакова и попросил повременить с работами

Надзорный орган обратил внимание на трещины, которые появились на Доме Чубакова, рядом с которым возводят новый многоэтажный дом. Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» будет откорректирован. Пока его не согласуют, стройка должна быть приостановлена. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Смольного. «Центр экспертно-технического сопровождения провел анализ правильности и полноты геотехнического мониторинга за окружающей застройкой, который выполняет ООО «Центр геотехнического мониторинга», и установил, что наблюдения измерения осадок и кренов, раскрытия трещин на зданиях вблизи нового строительства достоверны. Деформации охраняемых объектов не превышают допустимых нормативов. При проведении данных наблюдений необходимо дополнительно контролировать уровень подземных вод при помощи специализированного оборудования», — говорится в сообщении.

Проведя расширенное заседание с участием представителей профильных ведомств и жителей, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев осмотрел и сам памятник архитектуры, и стройку вокруг него, констатировав, что работы приостановлены. КГИОП, администрация Василеостровского района, Государственная жилищная инспекция, «Центр экспертно-технического сопровождения», а также представители застройщика ООО СЗ «Дом на 11-й» и управляющей компании договорились, что будут контролировать процесс строительства жилого дома вблизи памятника архитектуры и снижать негативное воздействие строительных работ на окружающую застройку. «Дом на 11-й» получил от КГИОП требование приостановить работы по возведению многоквартирного дома на 11-й линии В. О., 58, до согласования откорректированного раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия». «Болдырев предостерег застройщика от нарушения данного предписания и дал поручение предоставить всю необходимую информацию управляющей компании и жителям для выполнения гарантийных обязательств по ремонту мест общего пользования и иных помещений в памятнике архитектуры», — отметили в Смольном.