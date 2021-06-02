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ЗакС спросит Беглова про состояние дома Чубакова. Его жильцы жаловались на новые трещины

В Петербурге депутаты направили запрос губернатору по поводу дома-памятника

Парламент Петербурга на заседании 2 июня поддержал запрос депутата Алексея Ковалева губернатору Александру Беглову о состоянии дома Чубакова на Васильевском острове. Состояние здания в последнее время ухудшилось.

Весной обитатели дома 58 на 11-й линии острова жаловались на появление новых трещин в здании и винили в происходящем соседнюю стройку. В ответе на запрос парламентария строительный вице-губернатор Николай Линченко отрицал взаимосвязь между этими процессами. Чиновник ссылался на заключение ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения». В нем утверждается, что виной всему две аварии на водопроводе.

Ковалев со ссылкой на жильцов пишет, что аварии носили локальный характер и не могли стать причиной подтопления здания.

Беглову предстоит прокомментировать, выявлена ли причинно-следственная связь между авариями и трещинами на доме-памятнике и будут ли учтены замечания петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Организация ранее констатировала, что меры по сохранению недостаточны и не исключают опасность самопроизвольного обрушения.

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.

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Комментарии (2)

мухомор
г-н Беглов опять заявит, что сначала решим (нет), а потом будем обсуждать.
такой он человек-Беглов.
rumet
когда фирмы-однодневки рубят капусту - дома рушатся.. Чиновников, солгавших или халатно относящихся к очевидным фактам вредительства - даже не лишают премии. Это ж не мысли вредные для несменяемой гениальной верхушки высказывать.. Подумаешь, памятник архитектуры погребет под собой каких-то людишек. Мигранты восполнят выпадающее коренное население - беспокоиться не о чем.
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