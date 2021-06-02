ЗакС спросит Беглова про состояние дома Чубакова. Его жильцы жаловались на новые трещины

Парламент Петербурга на заседании 2 июня поддержал запрос депутата Алексея Ковалева губернатору Александру Беглову о состоянии дома Чубакова на Васильевском острове. Состояние здания в последнее время ухудшилось.
Весной обитатели дома 58 на 11-й линии острова жаловались на появление новых трещин в здании и винили в происходящем соседнюю стройку. В ответе на запрос парламентария строительный вице-губернатор Николай Линченко отрицал взаимосвязь между этими процессами. Чиновник ссылался на заключение ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения». В нем утверждается, что виной всему две аварии на водопроводе.
Ковалев со ссылкой на жильцов пишет, что аварии носили локальный характер и не могли стать причиной подтопления здания.
Беглову предстоит прокомментировать, выявлена ли причинно-следственная связь между авариями и трещинами на доме-памятнике и будут ли учтены замечания петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Организация ранее констатировала, что меры по сохранению недостаточны и не исключают опасность самопроизвольного обрушения.