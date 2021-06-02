ЗакС спросит Беглова про состояние дома Чубакова. Его жильцы жаловались на новые трещины

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».



Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.