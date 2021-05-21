Застройщик залатает дом Чубакова в Петербурге, пошедший трещинами из-за возведения соседа

Жилой комплекс на 11-й линии строит ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й», аффилированное со структурой Кирилла Вязовского Sun Development. Представитель организации заявил, что с управляющей компанией был заключен договор на выполнение работ по ремонту мест общего пользования исторического дома и составлены акты состояния интерьеров квартир.

О решении «Фонтанке» рассказали 21 мая в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры после совещания в Госстройнадзоре.

В частности, застройщику придется устранить негативные воздействия из-за строительно-монтажных работ. Нужно усилить грунты под фундаментом примыкающей к площадке стены дома, забетонировать балки.

В КГИОП подчеркнули, что вернуться к строительству многоквартирного дома на 11-й линии В. О., 56 можно будет только после выполнения всех мероприятий, а чтобы ситуация стабилизировалась и подвижка грунтов остановилась, их нужно начать уже сейчас. Председатель комитета Сергей Макаров заявил, что готов застройщику разрешить возобновить работы, когда все будет сделано, но при условии, если тот будет предоставлять мониторинг состояния окружающей застройки каждые два дня.

«В целом в работе застройщика отмечена положительная динамика: во-первых, материалы по обеспечению сохранности доработаны в соответствии с замечаниями, во-вторых, начат конструктивный диалог с жителями дома Чубакова», — добавили в комитете.

Первые повреждения на доме Чубакова заметили в прошлом году. Управляющей компании пришлось установить специальные устройства для отслеживания динамики. В ноябре 2020 года КГИОП из-за выявленных трещин обратился в ГЖИ, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». В марте жители обнаружили новый разлом на историческом доме, после чего комитет потребовал приостановить строительные работы до согласования действий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Строительство продолжилось, и КГИОП обратился в УМВД. В апреле в Смольном сообщили, что, согласно заключению экспертов, «деформации не превышают допустимых нормативов», однако Госстройнадзор напомнил застройщику о ремонте дома Чубакова и попросил повременить с работами. Накануне, 20 мая, жители сообщили, что тяжелая техника снова вернулась к дому Чубакова. По их словам, в квартирах «шум и вибрация».