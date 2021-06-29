Потолок обвалился на площади порядка двух квадратных метров, по словам петербурженки, визуально заметно, как просел пол.
«В данный момент у нас МЧС и представители управляющей компании. Сказали про туалет, еще немножечко — и мы провалимся. Лично сейчас разговор слышала», — пояснила собеседница.
Первые трещины на доме-памятнике (11-я линия В.О., 58) появились еще в прошлом году. В марте текущего года жители заметили новые трещины. По соседству строится элитный жилой комплекс Monodom Line, проект реализует застройщик Sun Development. В этом же месяце комитет по охране памятников выдал предписание приостановить работы, однако они продолжались, после чего профильное ведомство обратилось в МВД.
В июне Заксобрание направило депутатский запрос о состоянии здания губернатору Александру Беглову.