Застройщик уже дезинформировал губернатора, что якобы виновата щимная протечка водоканала под его строительным городком. То есть платить не хочет и перекладывает на городскую службу. Которая уже справедливо сказала, что виноват ров, который рыл застройщик вдоль дома в метре от стены. Если застройщик не собирается платить - стройку надо запретить, а не вешать все на бюджет