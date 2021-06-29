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В одной из квартир дома Чубакова обвалился потолок и начал проседать пол

В квартире в доме Чубакова на Васильевском острове, который весной покрылся новыми трещинами, обвалился потолок и начал проседать пол. Об этом «Фонтанке» 29 июня рассказала жительница дома Ирина.

Потолок обвалился на площади порядка двух квадратных метров, по словам петербурженки, визуально заметно, как просел пол.

«В данный момент у нас МЧС и представители управляющей компании. Сказали про туалет, еще немножечко — и мы провалимся. Лично сейчас разговор слышала», — пояснила собеседница.

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Первые трещины на доме-памятнике (11-я линия В.О., 58) появились еще в прошлом году. В марте текущего года жители заметили новые трещины. По соседству строится элитный жилой комплекс Monodom Line, проект реализует застройщик Sun Development. В этом же месяце комитет по охране памятников выдал предписание приостановить работы, однако они продолжались, после чего профильное ведомство обратилось в МВД.

В июне Заксобрание направило депутатский запрос о состоянии здания губернатору Александру Беглову.

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Комментарии (3)

spb7771250
Профильное ведомство обратилось в МВД и на этом всё зависло. Величайшая держава РФ...
266125295
В самом уязвимом положении находятся простые граждане, жители соседних со стройкой домов. Варварские методы строительства наносят ущерб их имуществу, а наплевательское отношение компетентных ведомств не оставляет надежды на справедливое возмещение разрушений, которые в Доме Чубакова уже превысили норму в два раза! Люди живут как на вулкане.
266125155
Застройщик уже дезинформировал губернатора, что якобы виновата щимная протечка водоканала под его строительным городком. То есть платить не хочет и перекладывает на городскую службу. Которая уже справедливо сказала, что виноват ров, который рыл застройщик вдоль дома в метре от стены. Если застройщик не собирается платить - стройку надо запретить, а не вешать все на бюджет
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