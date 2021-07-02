FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.91р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

У дома Чубакова в Петербурге посыпался фасад

С фасада дома Чубакова на 11-й линии В.О. утром 2 июля упали фрагменты отделки. Фотографии с места происшествия прислала «Фонтанке» жительница дома.

Как рассказала очевидица, она заметила штукатурку и кусок кирпича под окнами около 6:30. На месте находился дворник с метлой. «Увидела, как дворник пытается замести следы, сразу сделала фотографии. Я спросила: что это такое? Он говорит: «А, так». И дальше заметает», — рассказывает читательница. Самого момента падения она не видела.

ПоделитьсяПоделиться

Судя по снимкам, части штукатурки фасад мог лишиться на уровне второго этажа, где стена около окна обнажена до кирпичной кладки.

В управляющей компании ООО «УК «Мир» предложили расспросить главного инженера, однако на звонок никто не ответил.

Ранее на этой неделе в одной из квартир дома Чубакова обвалилась штукатурка с потолка и просел пол. Не исключено, что это связано с ремонтом, который проводится в квартире этажом ниже, где рабочие снесли перегородки. Собственнику будет выдано предостережение об остановке работ и приведении помещений в изначальное состояние. Проект работ с властями он не согласовал.

Дом Чубакова — здание №58 на 11-й линии Васильевского острова — является памятником федерального значения. С осени 2020 года на здании стали появляться трещины. Жители полагают, что ухудшение состояния здания может быть связано с ведущейся по соседству стройкой элитного жилого комплекса. Чиновники считают, что причина осадки здания — аварии на водопроводе.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Владислав М
Почему власть содержат жилищный фонд в таком плачевном состоянии? Куда идёт плата за капремонт и налоги граждан?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний