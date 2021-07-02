С фасада дома Чубакова на 11-й линии В.О. утром 2 июля упали фрагменты отделки. Фотографии с места происшествия прислала «Фонтанке» жительница дома.
Как рассказала очевидица, она заметила штукатурку и кусок кирпича под окнами около 6:30. На месте находился дворник с метлой. «Увидела, как дворник пытается замести следы, сразу сделала фотографии. Я спросила: что это такое? Он говорит: «А, так». И дальше заметает», — рассказывает читательница. Самого момента падения она не видела.
Судя по снимкам, части штукатурки фасад мог лишиться на уровне второго этажа, где стена около окна обнажена до кирпичной кладки.
В управляющей компании ООО «УК «Мир» предложили расспросить главного инженера, однако на звонок никто не ответил.
Ранее на этой неделе в одной из квартир дома Чубакова обвалилась штукатурка с потолка и просел пол. Не исключено, что это связано с ремонтом, который проводится в квартире этажом ниже, где рабочие снесли перегородки. Собственнику будет выдано предостережение об остановке работ и приведении помещений в изначальное состояние. Проект работ с властями он не согласовал.