С фасада дома Чубакова на 11-й линии В.О. утром 2 июля упали фрагменты отделки. Фотографии с места происшествия прислала «Фонтанке» жительница дома.

Как рассказала очевидица, она заметила штукатурку и кусок кирпича под окнами около 6:30. На месте находился дворник с метлой. «Увидела, как дворник пытается замести следы, сразу сделала фотографии. Я спросила: что это такое? Он говорит: «А, так». И дальше заметает», — рассказывает читательница. Самого момента падения она не видела.



Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Судя по снимкам, части штукатурки фасад мог лишиться на уровне второго этажа, где стена около окна обнажена до кирпичной кладки.

