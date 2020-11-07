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07.11.2020 17:37
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Газоны и дорога — как море. На проспекте Шаумяна образовался разлив

Вода затопила проезжую часть, газоны и тротуар на проспекте Шаумяна, 75. Ролик, на котором видны последствия прорыва трубы, днём 7 ноября опубликовали в социальных сетях местные жители. Колёса, судя по кадрам, замочило нескольким припаркованным машинам, а вот у пешеходов есть возможность обойти лужи.

Как сообщили «Фонтанке» в дежурной службе Водоканала, на месте работает экстренная бригада, специалисты локализуют разлив.

© Фонтанка.Ру

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