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06.11.2020 20:37
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Техника подглядывания. Установщик видеонаблюдения прислал жительнице Петербурга съемку из чужой квартиры

В распоряжении пользователя приложения Eye4 оказалась запись из чужой квартиры. На упреки в нарушении конфиденциальности разработчики дали простой до гениальности совет.

О доступе к чужому пространству «Фонтанке» сообщила читательница Екатерина. «Я пользуюсь приложением для камер наблюдения, которые выводят сигнал из моей квартиры на смартфон, — говорит она. — Полдня я должна была рассматривать чью-то кухню вместо собственного коридора.

Фото: скриншот приложения

Екатерина написала в русскоязычную техподдержку разработчика Eye4 — китайской компании Vstarcam, и получила ответ: «Извините за неудобства, пожалуйста. Удалите приложение и переустановите».

Эксклюзивным дистрибьютером Vstarcam в России выступает компания «Телеком-Мастер». Техподдержку и сервисное обслуживание тоже обеспечивает она.

В магазинах AppStore и GooglePlay пользователи оценивают приложения на одинаковые 3,4. Критические замечания попадаются чаще позитивных. Ответ техподдержки — независимо от географии — «Извините за неудобства» является самым популярным. Пользователи отмечают самостоятельную жизнь приложения и камер, непредсказуемое исчезновение записей, постоянное срабатывание датчика движения. Один из клиентов посетовал, что камера срабатывает на колышащееся на ветру дерево, но не видит подходящего к двери почтальона.

Фото: скриншот приложения

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Комментарии (10)

vader
Какой паранойей надо страдать, чтобы следить за собственной квартирой, и каким недалеким надо быть, чтобы делать это через сервера, над которыми ты не имеешь ни малейшего контроля... Не приходит в голову, как твое домашнее видео будут продавать направо и налево? Господи, что с людьми делается...
spb7771250
А то, что она все свои видео в китайское облако заливает, это тп не беспокоит? )
kоt-obormot
У всех китайских камер один и тот же айпишник. Установщик просто криворукий был.
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