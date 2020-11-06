Техника подглядывания. Установщик видеонаблюдения прислал жительнице Петербурга съемку из чужой квартиры
В распоряжении пользователя приложения Eye4 оказалась запись из чужой квартиры. На упреки в нарушении конфиденциальности разработчики дали простой до гениальности совет.
О доступе к чужому пространству «Фонтанке» сообщила читательница Екатерина. «Я пользуюсь приложением для камер наблюдения, которые выводят сигнал из моей квартиры на смартфон, — говорит она. — Полдня я должна была рассматривать чью-то кухню вместо собственного коридора.
Екатерина написала в русскоязычную техподдержку разработчика Eye4 — китайской компании Vstarcam, и получила ответ: «Извините за неудобства, пожалуйста. Удалите приложение и переустановите».
Эксклюзивным дистрибьютером Vstarcam в России выступает компания «Телеком-Мастер». Техподдержку и сервисное обслуживание тоже обеспечивает она.
В магазинах AppStore и GooglePlay пользователи оценивают приложения на одинаковые 3,4. Критические замечания попадаются чаще позитивных. Ответ техподдержки — независимо от географии — «Извините за неудобства» является самым популярным. Пользователи отмечают самостоятельную жизнь приложения и камер, непредсказуемое исчезновение записей, постоянное срабатывание датчика движения. Один из клиентов посетовал, что камера срабатывает на колышащееся на ветру дерево, но не видит подходящего к двери почтальона.