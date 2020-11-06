В Джорджии, где сначала лидировал Трамп, а потом Байден, объявили о пересчете голосов

В штате Джорджия объявили о пересчете голосов за кандидатов в президенты США 6 ноября 2020 г.

В Джорджии будут пересчитывать голоса избирателей, участвовавших в выборах президента США. Об этом 6 ноября в рамках пресс-конференции заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

«Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты. — Прим. ред.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч <…> По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Fox News.