В Джорджии, где сначала лидировал Трамп, а потом Байден, объявили о пересчете голосов
В штате Джорджия объявили о пересчете голосов за кандидатов в президенты США 6 ноября 2020 г.
В Джорджии будут пересчитывать голоса избирателей, участвовавших в выборах президента США. Об этом 6 ноября в рамках пресс-конференции заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
«Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты. — Прим. ред.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч <…> По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на Fox News.
Изначально в Джорджии лидировал республиканец Трамп, но затем его обошел демократ Байден. В штабе действующего главы США заявили, что в случае пересчета голосов найдут нелегитимно собранные бюллетени, и их кандидат одержит в штате победу, напоминает агентство. Там также добавили, что намерены идти в суд.
Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена — 264. Подсчет голосов продолжается. https://www.fontanka.ru/2020/11/06/69531465/