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06.11.2020 17:44
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Учитель покажет последний путь Цоя

12 ноября в кинотеатрах начнут показывать «Цоя» — новый фильм Алексея Учителя, наделавший едва ли не больше шума, чем его же «Матильда». На сей раз оскорбилась не общественность, а семья прототипа главного героя, лидера группы «Кино»: его сын и отец. В итоге премьера получилась скомканная. Планировали выпустить фильм в прокат к тридцатилетию со дня смерти, но из-за карантина пришлось сдвинуть старт на сентябрь, потом из-за скандала с родней Цоя снова перенесли выход на большие экраны. Теперь, кажется, фильм все-таки выйдет.

Фото: скриншот трейлера

В центре сюжета — вовсе не сам Цой (в кадре он появится только в документальной хронике), а водитель автобуса, с которым машина музыканта столкнулась, и близкие лидера группы «Кино». Вместе они проделывают долгий путь из Латвии в Ленинград с телом музыканта, по дороге выясняя отношения, оплакивая умершего и гадая, что будет дальше.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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Комментарии (1)

263877541
После "Матильды" в топку.Потеряное время.
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