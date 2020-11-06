ДТП у церкви на Васильевском попало на видео: «Мерседес» с размаху вошёл под «Газель»
Авария с участием легкового и грузового автомобилей ненадолго притормозила движение трамваев на Васильевском острове утром 6 ноября.
На Кадетской линии, 27, около Екатерининской церкви, «Мерседес» врезался сзади в «Газель» с длинным кузовом, частично перекрыв трамвайные пути, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Момент ДТП зафиксировала видеокамера, запись есть в распоряжении «Фонтанки». Судя по тому, как быстро водители освободили пути, никто не пострадал.
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что задержка движения трамваев была небольшой — 18 минут, с 10:03 до 10:21. В сторону Петроградской стороны встали вагоны двух маршрутов: 6 и 40.