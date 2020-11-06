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06.11.2020 11:23
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ДТП у церкви на Васильевском попало на видео: «Мерседес» с размаху вошёл под «Газель»

Авария с участием легкового и грузового автомобилей ненадолго притормозила движение трамваев на Васильевском острове утром 6 ноября.

На Кадетской линии, 27, около Екатерининской церкви, «Мерседес» врезался сзади в «Газель» с длинным кузовом, частично перекрыв трамвайные пути, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Момент ДТП зафиксировала видеокамера, запись есть в распоряжении «Фонтанки». Судя по тому, как быстро водители освободили пути, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» сообщили, что задержка движения трамваев была небольшой — 18 минут, с 10:03 до 10:21. В сторону Петроградской стороны встали вагоны двух маршрутов: 6 и 40.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

Fjfef
От души... вроде не скользко сегодня
Chinalove
Судя по уже мятой и царапанной задней правой двери водитель мерседеса явно «аккуратный» ездок.
Winston Smith
А что мешало не влететь?
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