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06.11.2020 10:27
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Минтруд обещает ежегодно повышать материнский капитал

Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — цитирует 6 ноября РИА Новости выступление Баталиной на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

Сейчас размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка. В 2021 году его проиндексируют на 3,7% — до 483 882 рублей. За все время действия программы, по словам Баталиной, сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.

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Комментарии (2)

Skazochny
Обещает)))
263877541
А под юбкой у меня "хлебодобывалка"....
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