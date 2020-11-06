Минтруд обещает ежегодно повышать материнский капитал

Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина.



«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — цитирует 6 ноября РИА Новости выступление Баталиной на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

Сейчас размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка. В 2021 году его проиндексируют на 3,7% — до 483 882 рублей. За все время действия программы, по словам Баталиной, сертификаты получили уже более 10 миллионов семей, а 8 миллионов воспользовались ими.