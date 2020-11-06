«Комендантский час» для общепита сократил выручку петербургских баров и клубов лишь на 22%

За первую неделю действия ограничений выручка баров и ночных клубов сократилась на 22% к предыдущей неделе и на 58% к аналогичному периоду 2019 года. Количество транзакций уменьшилось на 28% неделя к неделе и на 44% год к году.

Жители Петербурга несильно сократили траты в барах и клубах из-за запрета на ночную работу и развлекательные программы, введенного властями с 26 октября. Такой вывод сделали аналитики банка ВТБ на основе данных эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в ночных заведениях Северной столицы.

Впрочем, как сообщала «Фонтанка», ряд заведений продолжили работу после 23:00, несмотря на запрет. Некоторые даже объявили об этом открыто.

Меры, введенные в Москве, повлияли на выручку столичных ночных клубов и баров еще меньше. С 19 октября, когда их посетителям пришлось делать check-in с помощью QR-кода, обороты снизились на 7% по сравнению с началом месяца и на 12% по сравнению с октябрем прошлого года.

«Сравнение динамики числа транзакций в Москве и Петербурге говорит о том, что введение QR-кодов повлияло на рынок менее значительно, чем полный запрет на работу заведений в ночные часы. Кроме того, москвичи в меньшей степени готовы полностью отказываться от развлечений из-за ограничений, чем петербуржцы», — считает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Но не исключено, что ночные заведения Северной столицы, обходящие запрет на «комендантский час», просто просят своих клиентов платить наличными.