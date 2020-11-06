FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 10:12
8
Печать

«Комендантский час» для общепита сократил выручку петербургских баров и клубов лишь на 22%

Жители Петербурга несильно сократили траты в барах и клубах из-за запрета на ночную работу и развлекательные программы, введенного властями с 26 октября. Такой вывод сделали аналитики банка ВТБ на основе данных эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в ночных заведениях Северной столицы.

За первую неделю действия ограничений выручка баров и ночных клубов сократилась на 22% к предыдущей неделе и на 58% к аналогичному периоду 2019 года. Количество транзакций уменьшилось на 28% неделя к неделе и на 44% год к году.

Впрочем, как сообщала «Фонтанка», ряд заведений продолжили работу после 23:00, несмотря на запрет. Некоторые даже объявили об этом открыто.

Меры, введенные в Москве, повлияли на выручку столичных ночных клубов и баров еще меньше. С 19 октября, когда их посетителям пришлось делать check-in с помощью QR-кода, обороты снизились на 7% по сравнению с началом месяца и на 12% по сравнению с октябрем прошлого года.

«Сравнение динамики числа транзакций в Москве и Петербурге говорит о том, что введение QR-кодов повлияло на рынок менее значительно, чем полный запрет на работу заведений в ночные часы. Кроме того, москвичи в меньшей степени готовы полностью отказываться от развлечений из-за ограничений, чем петербуржцы», — считает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Но не исключено, что ночные заведения Северной столицы, обходящие запрет на «комендантский час», просто просят своих клиентов платить наличными.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Nemcoff
Какой идиот это писал? Как можно в одну кучу объединить рестораны, которые поднимают кассу преимущественно в дневное время и многие из них работают до 23.00-01.00 и ночные клубы и бары, где основной приток посетителей после 20. В итоге одни потеряли 5-10%, другие 30-40%
smith1
"лишь" - 5я часть...
какие же идиоты.
это минус зп, налоги и пр.
262146111
Слово "ЛИШЬ" в заголовке характеризует автора как полного профана. Лучше не беритесь писать о том, в чем совершенно не разбираетесь. -22% в товарообороте - это на грани выживаемости бизнеса. Это значит, что владелец платит налоги, аренду, зарплату, оплачивает поставки и не оставляет себе НИЧЕГО. "Отличный" бизнес получается, не правда ли? Но кого это волнует - главное казна пополняется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний