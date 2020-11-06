На Авиаконструкторов машина вылетела на трамвайные пути. А потом со скрежетом уехала с них, почти без колеса
Легковой автомобиль, пробив ограждение, выехал на трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов, 2. Водитель, впрочем, решил не загораживать дорогу трамваям и вернулся на проезжую часть, ближе к обочине.
О ДТП очевидец сообщает ночью 6 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Он снял на видео момент съезда с путей.
Судя по всему, никто не пострадал. «Дама знатно снесла забор, — рассказывает очевидец. — Потеряв часть колеса, пошкрябала припарковать авто и ушла». Из-за обломков на рельсах трамваям пришлось ненадолго прервать движение.