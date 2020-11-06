В Петербурге сегодня и завтра ожидается, вероятно, самая хорошая погода за последние дни: тепло и без дождя, правда, сильный ветер пока сохраняется.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября будет облачно с прояснениями, ночью местами прошёл небольшой дождь, днём же - без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный с порывами сильного. Ночью было плюс 6-8 градусов, днём воздух прогреется до 8-10.



Чаще всего 6 ноября в Петербурге бывает паcмурно, без осадков, в течение суток температура колеблется от минус 1 до плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс» со ссылкой на историю погодных наблюдений за 57 лет. Самое холодное 6 ноября зафиксировано в 1970 году, минимальная дневная температура составила минус 10, а самое тёплое - в 1967 году, плюс 11.

