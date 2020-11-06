В Петербурге затопило набережные. Уровень воды в Неве за три часа вырос больше, чем на 10 сантиметров
В ночь на 6 ноября в Петербурге продолжается разгул непогоды. Как передает фотокорреспондент «Фонтанки», начало затапливать набережные.
Уровень воды в Неве продолжает подниматься. Согласно данным ординара Горного университета, он уже составляет 117 см. Еще три часа назад уровень был ниже на 12 см. Судя по сайту Горного, сейчас он стабильно растет на несколько сантиметров в час. Официально наводнение в городе объявляется при 160 см. Набережная Невы возле ординара и на Смоленке уже затоплены.
Из-за шторма в Петербурге отменена разводка мостов, на ночь закрыты городские скверы и парки.