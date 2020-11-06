FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
78.46р92.12р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
06.11.2020 00:29
2
Печать

В Петербурге затопило набережные. Уровень воды в Неве за три часа вырос больше, чем на 10 сантиметров

В ночь на 6 ноября в Петербурге продолжается разгул непогоды. Как передает фотокорреспондент «Фонтанки», начало затапливать набережные.

Уровень воды в Неве продолжает подниматься. Согласно данным ординара Горного университета, он уже составляет 117 см. Еще три часа назад уровень был ниже на 12 см. Судя по сайту Горного, сейчас он стабильно растет на несколько сантиметров в час. Официально наводнение в городе объявляется при 160 см. Набережная Невы возле ординара и на Смоленке уже затоплены.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Из-за шторма в Петербурге отменена разводка мостов, на ночь закрыты городские скверы и парки.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

doorbal_
я каждый раз вижу это фото где машины у вод стоят. они там их моют? Какого лешего они так близко?
bluxer
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон,
По пояс в воду погружен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний