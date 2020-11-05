Чрезвычайные ситуации или простой. Работодатели в Петербурге пытались обозвать путинские коронавирусные каникулы иначе и проиграли
Районные суды рассмотрели несколько дел, в которых уволенные пытались отстоять свои права и вернуть деньги. Большинство пошли на мировое соглашение, остальные проиграли.
Примеры 5 ноября приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга. Марина Мухина устроилась менеджером в ООО «Коммуналка» в начале марта этого года. В конце июня ей предложили подписать указ, который увольнял ее задним числом, 31 марта. Причина — возникновение чрезвычайной ситуации. До выяснения факта того, что ЧС в стране и в городе не объявлялось, а значит и уволить с такой формулировкой никого было нельзя, не дошло. Стороны заключили мировое соглашение, суд его утвердил. Еще пять таких соглашений утвердил Петродворцовый районный суд.
Дзержинский районный суд рассматривал иски двух сотрудниц компании «Кайндхелп». Одну из них уволили в апреле, на тот момент в организации она проработала чуть меньше года. Ответчик в суде пояснил, что чрезвычайной ситуацией была сочтена пандемия, однако в соответствующем пункте статьи 83 Трудового кодекса есть четкое указание на то, что использовать формулировку о ЧС можно, если «данное обстоятельство признано решением правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ».
Суд велел изменить формулировку и дату увольнения истца, заплатить ей за март, апрель и вынужденный прогул, заплатить за нее налоги и другие обязательные платежи, всего чуть больше 100 тысяч рублей. В пользу второй сотрудницы было принято аналогичное решение.
Еще одно дело об увольнении в период пандемии рассмотрел Московский районный суд. Анастасия Урусова работала ведущим юристом в АО «Внешнеторговая фирма «Фудлайн». После того, как президент Путин объявил режим нерабочих дней, стороны подписали допсоглашение, и Урусовой разрешили работать дистанционно. Примерно через месяц работодатель издал приказ о простое в отношении истца по независящим от него и сотрудника причинам. На это время зарплату сократили на треть. Приказ Урусова просила признать незаконным, что и произошло. В пользу юриста взыскали порядка 50 тысяч зарплаты и компенсацию морального вреда в сумме 8 тысяч рублей.