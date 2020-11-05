Чрезвычайные ситуации или простой. Работодатели в Петербурге пытались обозвать путинские коронавирусные каникулы иначе и проиграли

Примеры 5 ноября приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга. Марина Мухина устроилась менеджером в ООО «Коммуналка» в начале марта этого года. В конце июня ей предложили подписать указ, который увольнял ее задним числом, 31 марта. Причина — возникновение чрезвычайной ситуации. До выяснения факта того, что ЧС в стране и в городе не объявлялось, а значит и уволить с такой формулировкой никого было нельзя, не дошло. Стороны заключили мировое соглашение, суд его утвердил. Еще пять таких соглашений утвердил Петродворцовый районный суд.

Районные суды рассмотрели несколько дел, в которых уволенные пытались отстоять свои права и вернуть деньги. Большинство пошли на мировое соглашение, остальные проиграли.

Дзержинский районный суд рассматривал иски двух сотрудниц компании «Кайндхелп». Одну из них уволили в апреле, на тот момент в организации она проработала чуть меньше года. Ответчик в суде пояснил, что чрезвычайной ситуацией была сочтена пандемия, однако в соответствующем пункте статьи 83 Трудового кодекса есть четкое указание на то, что использовать формулировку о ЧС можно, если «данное обстоятельство признано решением правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ».

Суд велел изменить формулировку и дату увольнения истца, заплатить ей за март, апрель и вынужденный прогул, заплатить за нее налоги и другие обязательные платежи, всего чуть больше 100 тысяч рублей. В пользу второй сотрудницы было принято аналогичное решение.

Еще одно дело об увольнении в период пандемии рассмотрел Московский районный суд. Анастасия Урусова работала ведущим юристом в АО «Внешнеторговая фирма «Фудлайн». После того, как президент Путин объявил режим нерабочих дней, стороны подписали допсоглашение, и Урусовой разрешили работать дистанционно. Примерно через месяц работодатель издал приказ о простое в отношении истца по независящим от него и сотрудника причинам. На это время зарплату сократили на треть. Приказ Урусова просила признать незаконным, что и произошло. В пользу юриста взыскали порядка 50 тысяч зарплаты и компенсацию морального вреда в сумме 8 тысяч рублей.