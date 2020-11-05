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05.11.2020 09:27
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Центр «Э» нашёл панка с ирокезом и напавшего на него юношу на Лиговском проспекте

Спустя несколько дней петербургский Центр «Э» нашёл всех действующих лиц драмы на Лиговском проспекте, видеозапись которой попала в Сеть.

Фото: мвд.рф
Фото: мвд.рф
Фото: мвд.рф
Фото: мвд.рф

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 ноября, юноша с неформальной внешностью — в косухе и с ирокезом — 20-летний студент из Нальчика. Рядом с ним вечером 30 октября был его 17-летний товарищ, из местных, тоже студент. В среду сотрудники полиции задержали нападавшего. Им оказался 17-летний Данил, уроженец Кемерово. В данный момент конфликтный молодой человек проживает в деревне Старая Всеволожского района, нигде не учится. У юноши изъяли аэрозольный пистолет «Пионер», из которого, предположительно, и был сделан выстрел в лицо любителю панк-музыки, от чего у того загорелась маска и якобы выпали зубы.

Подозреваемый задержан на основании 91 статьи УПК РФ. Расследование продолжается.

Ранее полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, несмотря на то, что к ним не поступало ни заявлений от пострадавших, ни телефонограмм из медучреждения.

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Комментарии (13)

Diselsonto
"Им оказался 17-летний Данил, уроженец Кемерово"
А фамилия его случайно не Багров?
german_5e4d02dc5a4f9
Понаехали. На все готовое.
OldObyvatel
Пионэр - всем ребятам пример!
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