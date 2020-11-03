FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 09:25
3
Печать

Видео нападения на панка с ирокезом в центре Петербурга легло в основу уголовного дела

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело после публикации в соцсетях видеоролика нападения на молодого человека. Теперь оперативники ищут владельца ракетницы, заряд которой угодил в лицо любителю панк-музыки и якобы выбил ему три зуба.

Как стало известно «Фонтанке», дело возбуждено по статье о хулиганстве. Телефонограмм из больницы и обращений граждан по этому инциденту не поступало, однако полиции хватило и опубликованного ролика.

О нём «Фонтанка» писала накануне. Дело было вечером 30 октября, перед концертом панк-группы «Гвоздодёр». Конфликт между, предположительно, юношей правых взглядов и его оппонентом с ирокезом на голове произошёл на Лиговском проспекте, буквально в 15 минутах ходьбы от концертной площадки. Перебранка представителей двух субкультур закончилась выстрелом из ракетницы. У молодого человека с ирокезом загорелась маска. Как он сам заявил в соцсетях, конфликт стоил ему трёх зубов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

save
Видео выложил хозяин ракетницы, верно? Возле метро полно камер. Неужели не найти?
Modest_5e4ce41f7533b
Интересно, сколько панк за свой ирокез получит.
Роберто
А почему наша доблестная полиция, работает только по тем видео которые приобретают широкий резонанс? А вот по видео с грубыми нарушениями пдд, всегда отказники по срокам...не нашли как связаться и все!!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний