Видео нападения на панка с ирокезом в центре Петербурга легло в основу уголовного дела

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело после публикации в соцсетях видеоролика нападения на молодого человека. Теперь оперативники ищут владельца ракетницы, заряд которой угодил в лицо любителю панк-музыки и якобы выбил ему три зуба.



Как стало известно «Фонтанке», дело возбуждено по статье о хулиганстве. Телефонограмм из больницы и обращений граждан по этому инциденту не поступало, однако полиции хватило и опубликованного ролика.



О нём «Фонтанка» писала накануне. Дело было вечером 30 октября, перед концертом панк-группы «Гвоздодёр». Конфликт между, предположительно, юношей правых взглядов и его оппонентом с ирокезом на голове произошёл на Лиговском проспекте, буквально в 15 минутах ходьбы от концертной площадки. Перебранка представителей двух субкультур закончилась выстрелом из ракетницы. У молодого человека с ирокезом загорелась маска. Как он сам заявил в соцсетях, конфликт стоил ему трёх зубов.

