Яркая и запоминающаяся встреча представителей двух субкультур в центре Петербурга попала на видео, которое разошлось по соцсетям 2 ноября. Внимательно изучившие ее сотрудники полиции не исключают, что ролик может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

На кадрах, попавших в Сеть, двое молодых панков выясняют отношения с неизвестным у дома № 107 по Лиговскому проспекту. Буквально в 200 метрах от места находится клуб «Грибоедов», в который собирались друзья. Там вечером 30 октября выступала группа «Гвоздодёр».

Неизвестный во время съёмки характеризует своих оппонентов как персонажей, щедро приправив свою речь нецензурной лексикой. Те в ответ интересуются: «А ты сам кто?» Агрессор иронично называет себя антифашистом и достаёт сигнальный пистолет, уверяя, что волноваться не о чём. Спустя считаные секунды яркий заряд отправляется в лицо одного из его собеседников с ирокезом. Маска на нём загорается.



Теперь в нескольких пабликах пострадавший юноша ищет помощи, оставив реквизиты карты. Он утверждает, что лишился в схватке трёх зубов и один он их восстановление в стоматологии «не вывезет». «Фонтанка» выяснила, что карта зарегистрирована на некоего Аслана. Вопросы корреспондента он проигнорировал. Также, по данным издания, нападавший, хоть и причислил себя к антифашистом, имеет противоположные, правые взгляды.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, сотрудники полиции Центрального района обнаружили видео, на котором зафиксированы противоправные действия в отношении молодого человека, в ходе мониторинга сети Интернет.

