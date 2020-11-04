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04.11.2020 23:41
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Штаб Трампа заявляет о «массовых нарушениях» на выборах и подает иски о пересчете голосов

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани с командой юристов едет в Филадельфию из-за «массовых нарушений» на выборах президента США. Об этом он сам написал в Twitter вечером 4 ноября.

По последним данным, действующий президент США обходит своего конкурента Джо Байдена в Филадельфии, однако пока посчитано чуть более половины голосов. Победа в этом штате критична для Трампа, чтобы сохранить шансы на победу.

При этом в штабе Трампа уже заявили, что подали иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане — они считают, что часть бюллетеней подсчитали, пока у республиканцев «не было к ним доступа». По последним данным, в этом штате Байден набирает 49,6% голосов, а Трамп — 48,9%.

Также иски юристы действующего президента подают в Пенсильвании — ранее сам Трамп уверял, что побеждает в этом штате, несмотря на то, что местные власти считают иначе.

В США идет подсчет результатов выборов президента. По предварительным итогам, кандидат от демократов Джозеф Байден пока получил 238 выборщиков, республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп — 213. Для победы кандидату необходимо добрать до 270 голосов.

Трамп обвинил соперников в манипуляции с подсчетом голосов и потребовал пересчета в ключевом штате — Висконсине. Байден, в свою очередь, заявил о своей победе и о создании фонда защиты выборов.

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Комментарии (1)

Nafanka
Очень надеюсь, что наши форумские борцуны с "диктатурой Лукашенко" и итогами 01.07.2020 уже вылетели первой вечерней лошадью в США для ЛИЧНОГО подсчёта голосов в штатах Пенсильвания, Аризона, Флорида и других... Ждём прямого репортажа от них с пересчёта голосов... )))
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