Штаб Трампа заявляет о «массовых нарушениях» на выборах и подает иски о пересчете голосов
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани с командой юристов едет в Филадельфию из-за «массовых нарушений» на выборах президента США. Об этом он сам написал в Twitter вечером 4 ноября.
По последним данным, действующий президент США обходит своего конкурента Джо Байдена в Филадельфии, однако пока посчитано чуть более половины голосов. Победа в этом штате критична для Трампа, чтобы сохранить шансы на победу.
При этом в штабе Трампа уже заявили, что подали иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане — они считают, что часть бюллетеней подсчитали, пока у республиканцев «не было к ним доступа». По последним данным, в этом штате Байден набирает 49,6% голосов, а Трамп — 48,9%.
Также иски юристы действующего президента подают в Пенсильвании — ранее сам Трамп уверял, что побеждает в этом штате, несмотря на то, что местные власти считают иначе.
В США идет подсчет результатов выборов президента. По предварительным итогам, кандидат от демократов Джозеф Байден пока получил 238 выборщиков, республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп — 213. Для победы кандидату необходимо добрать до 270 голосов.
Трамп обвинил соперников в манипуляции с подсчетом голосов и потребовал пересчета в ключевом штате — Висконсине. Байден, в свою очередь, заявил о своей победе и о создании фонда защиты выборов.