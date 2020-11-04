Штаб Трампа заявляет о «массовых нарушениях» на выборах и подает иски о пересчете голосов

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани с командой юристов едет в Филадельфию из-за «массовых нарушений» на выборах президента США. Об этом он сам написал в Twitter вечером 4 ноября.



По последним данным, действующий президент США обходит своего конкурента Джо Байдена в Филадельфии, однако пока посчитано чуть более половины голосов. Победа в этом штате критична для Трампа, чтобы сохранить шансы на победу.



При этом в штабе Трампа уже заявили, что подали иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане — они считают, что часть бюллетеней подсчитали, пока у республиканцев «не было к ним доступа». По последним данным, в этом штате Байден набирает 49,6% голосов, а Трамп — 48,9%.

