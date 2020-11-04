«Голоса за Байдена находят везде». Трамп обвинил демократов в манипуляции с голосами на выборах

Дональд Трамп обвинил соперников по выборам президента США в манипуляциях с подсчетом голосов в ряде ключевых штатов страны. Об этом он 4 ноября сообщил в Twitter.



«Они прилагают все усилия, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. Точно так же в Мичигане и в других местах!» - написал политик.



Он посетовал, что «они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!», - написал Трамп.



Кроме того, его штаб потребовал пересчитать результаты выборов в Висконсине. По последней информации, в этом ключевом штате по итогам подсчета 99% голосов Байден получил 49,4%, Трамп — 48,8%. Так как разница между результатами менее 1%, кандидат имеет право потребовать пересчета.

