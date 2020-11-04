«Голоса за Байдена находят везде». Трамп обвинил демократов в манипуляции с голосами на выборах
Дональд Трамп обвинил соперников по выборам президента США в манипуляциях с подсчетом голосов в ряде ключевых штатов страны. Об этом он 4 ноября сообщил в Twitter.
«Они прилагают все усилия, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. Точно так же в Мичигане и в других местах!» - написал политик.
Он посетовал, что «они находят голоса за Байдена везде - в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!», - написал Трамп.
Кроме того, его штаб потребовал пересчитать результаты выборов в Висконсине. По последней информации, в этом ключевом штате по итогам подсчета 99% голосов Байден получил 49,4%, Трамп — 48,8%. Так как разница между результатами менее 1%, кандидат имеет право потребовать пересчета.
Ранее Байден заявил о своей уверенности в победе, а Трамп — в готовности пойти в Верховный суд для определения итогов выборов.
По предварительным результатам на 20.44 мск, которые приводит ТАСС, кандидат от демократов Джо Байден получил 227 голосов выборщиков, республиканец и действующий президент Дональд Трамп — 213.
В США действует двухступенчатая система выборов: сначала голосует каждый штат. Кандидат, который побеждает, получает голоса выборщиков от этого штата (их всего 538 по количеству членов Конгресса), затем президента избирает коллегия выборщиков. Их количество в каждом из штатов пропорционально количеству населения.