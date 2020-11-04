Байден заявил об уверенности в победе, в штабе Трампа не сомневаются в своём лидере, но намекают на пересчёт

«Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, — приводит её слова ТАСС. — Он будет следующим президентом Соединенных Штатов». Диллон утверждает, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков). Также в штабе демократа верят в его победу в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победит на выборах президента США. Об этом заявила 4 ноября на брифинге менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон.

«Сейчас мы чувствуем себя уверенно. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах»,— написал Байден в Twitter.



Не менее оптимистично настроены и в штабе Дональда Трампа. Однако республиканцы настаивают на пересчёте голосов в штате Висконсин, сообщил менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин.

«Если без нарушения закона посчитать все избирательные бюллетени, то, как мы считаем, победил президент. 1,2 млн — 1,4 млн бюллетеней еще предстоит подсчитать в Пенсильвании, свыше 500 тыс. — в Аризоне, <...> если все будет подсчитано на основании закона, то мы победим», — заявил Степин (цитата по ТАСС). В этих штатах не подсчитаны ещё миллионы голосов — это бюллетени, сданные до дня выборов. Губернатор Пенсильвании Том Вулф уже заявил: «Мы можем не узнать результаты сегодня».

Ранее Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории американской нации и сказал, что пойдет в Верховный суд. Он удивился тому, что его соперник за ночь подсчёта голосов сумел обойти его в некоторых штатах, и намекнул на вброс.