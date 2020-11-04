Байден заявил об уверенности в победе, в штабе Трампа не сомневаются в своём лидере, но намекают на пересчёт
Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победит на выборах президента США. Об этом заявила 4 ноября на брифинге менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон.
«Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, — приводит её слова ТАСС. — Он будет следующим президентом Соединенных Штатов». Диллон утверждает, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков). Также в штабе демократа верят в его победу в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания.
«Сейчас мы чувствуем себя уверенно. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах»,— написал Байден в Twitter.
Не менее оптимистично настроены и в штабе Дональда Трампа. Однако республиканцы настаивают на пересчёте голосов в штате Висконсин, сообщил менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин.
«Если без нарушения закона посчитать все избирательные бюллетени, то, как мы считаем, победил президент. 1,2 млн — 1,4 млн бюллетеней еще предстоит подсчитать в Пенсильвании, свыше 500 тыс. — в Аризоне, <...> если все будет подсчитано на основании закона, то мы победим», — заявил Степин (цитата по ТАСС). В этих штатах не подсчитаны ещё миллионы голосов — это бюллетени, сданные до дня выборов. Губернатор Пенсильвании Том Вулф уже заявил: «Мы можем не узнать результаты сегодня».
Ранее Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории американской нации и сказал, что пойдет в Верховный суд. Он удивился тому, что его соперник за ночь подсчёта голосов сумел обойти его в некоторых штатах, и намекнул на вброс.
«Вчера вечером я лидировал, часто уверенно, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях управлялись или контролировались демократами. После один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно»,— написал Трамп в Twitter.
В штабе Байдена тут же отреагировали на намёки о нарушении закона, заявив, что Трамп потерпит неудачу в случае попытки оспорить результаты выборов в Верховном суде.
Подсчёт голосов в США продолжается. Действующий президент Дональд Трамп лидирует в 27 штатах, его соперник Джо Байден — в 23. Несмотря на то, что официально итоги ещё не подведены, Трамп принимает первые — пока косвенные — поздравления.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.