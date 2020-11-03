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03.11.2020 14:16
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Число жертв землетрясения в Измире достигло 105

Число жертв землетрясения в Измире достигло 105, сообщили 3 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Из-под завалов спасены более ста человек, число пострадавших составило 1027. Из них 883 уже выписаны из больниц, лечение 144 продолжается.

По данным AFAD, по состоянию на 12:00, вслед за 6,6-балльным землетрясением 30 октября на западе Турции было зафиксировано 1508 толчков более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4 балла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о концентрации всех необходимых ресурсов государства для устранения последствий землетрясения. Глава государства подчеркнул, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.

Поисково-спасательные работы в Измире завершены в двенадцати из 17 разрушенных жилых домах. Разбор завалов пяти домов продолжается.

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