Число жертв землетрясения в Измире достигло 105
Число жертв землетрясения в Измире достигло 105, сообщили 3 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Из-под завалов спасены более ста человек, число пострадавших составило 1027. Из них 883 уже выписаны из больниц, лечение 144 продолжается.
По данным AFAD, по состоянию на 12:00, вслед за 6,6-балльным землетрясением 30 октября на западе Турции было зафиксировано 1508 толчков более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4 балла.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о концентрации всех необходимых ресурсов государства для устранения последствий землетрясения. Глава государства подчеркнул, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.
Поисково-спасательные работы в Измире завершены в двенадцати из 17 разрушенных жилых домах. Разбор завалов пяти домов продолжается.