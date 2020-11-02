Роспотребнадзор посоветовал россиянам забыть про хостелы и съемные квартиры

Роспотребнадзор рекомендовал путешествующим гражданам страны отказаться от проживания в хостелах и в частном секторе из-за коронавирусной инфекции, об этом ведомство пишет в Instagram 2 ноября.

Роспотребнадзор отмечает, что перед планированием путешествия необходимо уточнить эпидемиологическую ситуацию в выбранном регионе, а также информацию о действующих на этой территории ограничительных мерах. «На нашем сайте ежедневно публикуется количество новых случаев заболевания в каждом субъекте Федерации и еженедельно обновляется рейтинг регионов по количеству проведённых тестов на COVID-19. Изучите на сайте правительства региона и в социальных сетях информацию о том, какие ограничительные мероприятия действуют в регионе, в который вы хотите отправиться», — пишет ведомство.

«Важно узнать и условия размещения в гостиницах, санаториях и гостевых домах — в некоторых регионах при заселении требуется справка об эпидемиологическом окружении или исследование на COVID-19. От размещения в частном секторе и гостиницах с массовым проживанием (например, хостелах) лучше отказаться совсем», — говорится на странице ведомства.

В путешествие нужно взять с собой набор масок, антисептиков и перчаток, а при использовании многоразовой маски — запас средств для ее стирки, напоминает Роспотребнадзор.

Предложение купить хостел целиком в Петербурге на торговых площадках выросло в разы, подробнее о том, как в пандемию умирает этот бизнес, читайте в материале «Фонтанки».