Частичный локдаун вводят в Женеве вслед за остальной Европой

Согласно документу, со 2 ноября в кантоне закрываются дискотеки, ночные клубы, заведения общепита, кинотеатры, музеи, библиотеки, концертные залы, театры, фитнес-центры, розничные магазины и непродовольственные рынки. Общепит и магазины могут работать только навынос или на доставку.

Власти Женевы вслед за остальной Европой вводят частичный локдаун на территории кантона (территориально-административной единицы в Швейцарии. — Прим. ред.) . Об этом говорится в пресс-релизе регионального государственного совета, опубликованном 1 ноября.

Запрещены собрания с количеством участников более пяти человек. Исключения составляют лишь ряд мероприятий: похороны, заседания органов власти, собрания корпораций, собрания политических партий — число их участников может быть ограничено до 50 человек.



Школы остаются открытыми, однако очные занятия в вузах запрещены. Ограничения будут действовать до 29 ноября.



До этого о частичном локдауне сообщила Германия — это, правда, уже вызвало протесты заведений общепита. Частичный карантин с 4 ноября стартует в Великобритании, второй локдаун вводят в Австрии, а также во Франции. Владимир Путин заявлял, что в России жестких ограничений не планируется.



О том, как жители европейских столиц переживают второй локдаун, читайте в материале «Фонтанки».

