«Закрытие заведений — это акционизм». Берлинская пивная внесла Меркель в список нежелательных посетителей

Исполнительный директор пивной Йорн Петер Бринкман и его партнер Ян Филипп Бубингер в видеообращении на Facebook заявили, что политикам не хватило с апреля времени подготовить страну ко второй волне пандемии. Решение о закрытии заведений, по их мнению, является акционизмом. Они отметили, что Staendige Vertretung приняло все меры безопасности: в частности, там установлен очиститель воздуха.

В берлинской пивной Staendige Vertretung в список нежелательных гостей внесли канцлера Ангелу Меркель, министра финансов Олафа Шольца и других высокопоставленных немецких чиновников. Так владельцы заведения отреагировали на введение новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает Der Spiegel.

Помимо канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Олафа Шольца, руководители пивной теперь не хотят обслуживать бургомистра Берлина Михаэля Мюллера, премьера Баварии Маркус Зедера, сенатора Берлина, курирующего вопросы здравоохранения, Дилека Калайчи. Шольц и Меркель, по словам Бринкмана, точно посещали Staendige Vertretung. Он призвал коллег последовать их примеру и внести чиновников в список нежелательных гостей.



Напомним, некоторые петербургские бармены также восстали против введения ограничений в Северной столице. Они заявили, что продолжат работать в ночное время.



Германия не единственная европейская страна, где из-за второй волны коронавируса вводятся новые ограничения. Карантин с закрытием заведений общепита и непродовольственных магазинов с 4 ноября стартует в Великобритании, второй локдаун вводят в Австрии, а также во Франции. Владимир Путин заявлял, что в России жестких ограничений не планируется.



О том, как жители европейских столиц переживают второй локдаун, читайте в материале «Фонтанки».

