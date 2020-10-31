Авария с участием по меньшей мере трёх машин произошла в Курортном районе Петербурга днём 31 октября. Одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из автомобиля.



Как сообщил «Фонтанке» собеседник в экстренных службах, около трёх часов дня в посёлке Комарово на Зеленогорском шоссе столкнулись как минимум три автомобиля. Очевидцы насчитали пять участников ДТП. На месте работают спасатели, медики и ДПС.

