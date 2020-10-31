Зеленогорское шоссе тормозит массовая авария. Пострадали шесть человек
Авария с участием по меньшей мере трёх машин произошла в Курортном районе Петербурга днём 31 октября. Одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать из автомобиля.
Как сообщил «Фонтанке» собеседник в экстренных службах, около трёх часов дня в посёлке Комарово на Зеленогорском шоссе столкнулись как минимум три автомобиля. Очевидцы насчитали пять участников ДТП. На месте работают спасатели, медики и ДПС.
В кареты скорой помощи отправили шесть человек, одного из них деблокировали из салона. Их состояние и возраст уточняются, известно, что детей среди них нет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на Зеленогорском шоссе растянулся почти на 1,5 км.