Метеорит из Сахары помог ученым доказать наличие воды на Марсе миллиарды лет назад

Новые доказательства наличия воды на Красной планете ученые нашли при анализе метеорита, который нашли в пустыне Сахара. Об итогах исследования сообщается в статье в научном издании Science Advances.



Метеорит NWA 7533 массой 84 грамма был частью более крупного небесного тела, которое распалось при вхождении в атмосферу Земли. В минеральном составе метеорита ученые обнаружили признаки окисления, которые появляются при наличии воды.



«Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на марсианской поверхности или в ней 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры. Наш анализ также предполагает, что такое столкновение высвободило бы много водорода, что способствовало бы потеплению в то время, когда на Марсе уже была плотная изолирующая атмосфера из углекислого газа», — заявил профессор Такаси Микучи из Токийского университета.

