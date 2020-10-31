В Турции увеличилось число погибших от землетрясения, количество пострадавших приближается к тысяче человек

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,7 в турецкой провинции Измир превысило восемь сотен человек, сообщает 31 октября Управление по чрезвычайным ситуациям республики.



«По последним данным, 25 наших граждан погибли, один из них утонул, 831 гражданин был ранен. Произошло 489 афтершоков, 35 из которых были магнитудой более 4», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 24 погибших и 804 раненых. https://www.fontanka.ru/2020/10/30/69524181/



В Измире завершены поисково-спасательные работы в девяти из 17 пострадавших зданий. На устранение последствий землетрясения направлены почти 5000 человек.

