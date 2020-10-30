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30.10.2020 21:25
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Число пострадавших и погибших в результате землетрясения на западе Турции выросло в два раза

Количество пострадавших и погибших в результате землетрясения на западе Турции за пару часов выросло почти в два раза. По состоянию на девять вечера (по московскому времени) 30 октября, пострадали 438 человек, погибли 12. Об этом в телеобращении к нации заявил президент республики Тайип Эрдоган.

«Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций», — добавил турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции около 14 часов (по московскому времени) 30 октября. В эпицентр попала находящаяся в районе Эгейского моря провинция Измир. Местные власти сообщали о серьезных разрушениях. «Фонтанка» показывала фото и видео. Число жертв продолжает увеличиваться. Президент России Владимир Путин выразил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с ЧП.

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