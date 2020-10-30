Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за землетрясения в Турции

Путин также попросил Эрдогана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», — говорится в направленной турецкому лидеру телеграмме.

Президент России Владимир Путин выразил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Измир, сообщает пресс-служба Кремля.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло сегодня в Эгейском море в районе турецкой провинции Измир, сообщало агентство Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 257 пострадали. Спасатели извлекли из-под завалов 70 человек.



По данным МВД страны, в Измире разрушено от 6 до 20 жилых домов.

