Смольный: в октябре за отсутствие масок в общественных местах поплатились 500 петербуржцев

За октябрь в Петербурге за отсутствие масок в общественных местах и другие нарушения коронавирусного режима привлекли почти 500 петербуржцев. Именно столько протоколов в отношение физических лиц было составлено по статье 8.6.1 городского КоАП, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 30 октября начальник отдела по соблюдению законодательства комитета по вопросам законности Денис Симоненко.

За весь период действия режима повышенной готовности по статье этой статье составлено более 10 тысяч протоколов на общую сумму 54 млн рублей, добавил он.