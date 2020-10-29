Дональд Трамп заявил, что Америка выступит единым фронтом с Францией в борьбе с исламским терроризмом

Президент США заявил, что с насилием со стороны исламских радикалов пора покончить. Так Дональд Трамп в своем Twitter 29 октября прокомментировал нападение на базилику Нотр-Дам в Ницце, которое завершилось гибелью трех человек.



«Наши сердца с народом Франции. Америка выступает вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе <с терроризмом>. Эти нападения радикальных исламистов должны немедленно прекратиться. Ни одна страна, будь то Франция или еще кто-то, не может долго с этим мириться», - написал Трамп.

