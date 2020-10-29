Дональд Трамп заявил, что Америка выступит единым фронтом с Францией в борьбе с исламским терроризмом
Президент США заявил, что с насилием со стороны исламских радикалов пора покончить. Так Дональд Трамп в своем Twitter 29 октября прокомментировал нападение на базилику Нотр-Дам в Ницце, которое завершилось гибелью трех человек.
«Наши сердца с народом Франции. Америка выступает вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе <с терроризмом>. Эти нападения радикальных исламистов должны немедленно прекратиться. Ни одна страна, будь то Франция или еще кто-то, не может долго с этим мириться», - написал Трамп.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.