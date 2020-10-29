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29.10.2020 20:08
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В семье петербургского депутата Цивилева коронавирус. Народный избранник ушел на изоляцию

В семье депутата Заксобрания Петербурга от «Единой России» Алексея Цивилева выявили коронавирус. Об этом политик 29 октября сообщил на своей странице в Facebook.

«В нашей семье COVID-19. Мы на изоляции. Но отработка обращений идет в штатном режиме», - написал парламентарий.

Напомним, ранее депутат от Партии Роста Сергей Трохманенко сообщил, что уже переболел коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на изоляции из-за контакта с больным коронавирусом находится губернатор Александр Беглов. Впрочем, упорно ходят слухи, что изоляция главы города связана с предстоящим визитом в Петербург Владимира Путина.

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Комментарии (1)

pregatus
Да ладно, нет же оснований на удалёнку переходить?
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