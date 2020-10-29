В семье петербургского депутата Цивилева коронавирус. Народный избранник ушел на изоляцию

В семье депутата Заксобрания Петербурга от «Единой России» Алексея Цивилева выявили коронавирус. Об этом политик 29 октября сообщил на своей странице в Facebook.



«В нашей семье COVID-19. Мы на изоляции. Но отработка обращений идет в штатном режиме», - написал парламентарий.



Напомним, ранее депутат от Партии Роста Сергей Трохманенко сообщил, что уже переболел коронавирусной инфекцией.



В настоящее время на изоляции из-за контакта с больным коронавирусом находится губернатор Александр Беглов. Впрочем, упорно ходят слухи, что изоляция главы города связана с предстоящим визитом в Петербург Владимира Путина.

